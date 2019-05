Peste 14 milioane de lei pentru reabilitarea casei de cultură din municipiul Hunedoara Investitiile propuse in cadrul acestui proiect vizeaza, intre altele, refacerea instalatiilor de siguranta la incendiu, a celor de climatizare si de ventilare, precum si a finisajelor interioare si exterioare sau inlocuirea ferestrelor si usilor. De asemenea, vor fi realizate instalatiile necesare pentru scena si cele de sonorizare la salile de spectacole. In plus, vor fi revizuite instalatiile electrice si de iluminat, se vor reloca centralele termice, vor fi refacute pardoselile si vor fi instalate sisteme de supraveghere, a informat marti CJ Hunedoara. Proiectul de reabilitare a casei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

