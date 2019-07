Peste 13.600 de persoane au urmat cursuri gratuite de formare profesională, în primul semestru al anului Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis vineri AGERPRES, din totalul celor 13.602 de participanti, 9.297 sunt someri, 2.419 persoane beneficiare de formare la locul de munca prin programe de ucenicie, 214 persoane beneficiare de servicii gratuite, altii decat somerii, iar 11 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competentelor.



De asemenea, restul de 1.661 de persoane participante la cursurile de formare profesionala fac parte din categoria celor care nu beneficiaza de gratuitate, conform prevederilor legale in vigoare.



Datele centralizate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

