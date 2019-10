Stiri pe aceeasi tema

- In parcul Iulius Gardens din Iulius Town Timișoara, in proximitatea intrarii principale, vizitatorii se pot relaxa intr-o noua locație a lanțului internațional Tucano Coffee. Cu o suprafața de peste 170 mp, la care se adauga și o terasa cu o panorama spectaculoasa spre spațiul verde, cafeneaua…

- Initiate sub egida Norvegiei in mai, la Oslo, transferate apoi in Barbados, discutiile dintre opozitia grupata in jurul presedintelui parlamentului Juan Guaido si guvernul presedintelui Nicolas Maduro au fost intrerupte pe 7 august. Liderul socialist al Venezuelei a suspendat participarea delegatilor…

- Grupul pop american Backstreet Boys va sustine concerte in sapte tari din America Latina - Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Mexic si Uruguay - in perioada februarie-martie 2020, in cadrul turneului 'DNA World Tour', relateaza EFE.

- Grupul german Bayer anunta o noua numire la conducerea companiei, incepand cu luna august, iar Jorge Levinson va coordona Divizia Pharmaceuticals, gestionand activitatea din Romania si Republica Moldova potrivit news.roEl preia aceste atributii de la Catalin Radu, care a decis sa urmeze alte…

- Aproximativ 3.500 de militari si politisti venezueleni au fost desfasurati la frontiera cu Columbia, in lupta impotriva traficului de droguri si contrabandei cu carburant, relateaza AFP potrivit news.roCele doua tari au o frontiera comuna de 2.200 de kilometri, insa Caracasul si-a intrerupt…

- In total, in cele doua tari au fost retinuti 46 de presupusi membri ai retelei. Traficantii le cereau migrantilor mii de dolari promitandu-le ca-i vor duce in SUA.Banda avea conexiuni cu alte retele din strainatate. Africanii si asiaticii erau transferati din Europa cu avionul intr-o tara…

- La doar 26 de ani, Miguel (Mihai) Gane, originar din comuna argeseana Leresti, este cel mai citit, difuzat si prezentat poet in Spania, fiind foarte apreciat si in tarile din America Latina. Cele doua volume de poezie scrise pana acum s-au vandut in peste 70.000 de exemplare si au facut ca Mihai sa…

- ​Echipa naționala de fotbal a României a coborât un loc în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitații joi, aflându-se acum pe poziția 28 (1.497 de puncte). Belgia se mentine în continuare lider, fiind urmata de Brazilia, care a urcat un loc dupa ce a câstigat Copa…