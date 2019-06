Stiri pe aceeasi tema

- Un mort si 21 de persoane au fost ranite intr-un atac lansat de rebelii hutti asupra aeroportului civil Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat duminica coaliția condusa de sauditi, care se lupta cu gruparea din Yemen, potrivit Reuters.

- Coaliția condusa de SUA a anunțat ca a ucis neintenționat peste 1.300 de civili in lupta sa impotriva gruparii teroriste Stat Islamic din 2014 și pana in prezent. Reprezentanții coaliției au anunțat ca a lansat 34.502 de lovituri aeriene in ultimii cinci ani in timpul luptei sale cu ISIS. Potrivit acestora,…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite joi seara intr-un atentat sinucigas comis la o ora de varf intr-o piata din estul capitalei irakiene, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate si de sanatate, noteaza AFP, titrat de Agerpres. “Un kamikaze si-a declansat…

- "Un kamikaze si-a declansat centura cu explozivi in apropierea magazinelor din piata foarte frecventata Jamila" in cartierul siit Sadr City, a declarat pentru AFP un ofiter de politie sub acoperirea anonimatului.Atentatul a facut opt morti si 15 raniti, a precizat el, un bilant confirmat…

- Raidurile aeriene din nord-vestul Siriei, in special asupra scolilor si spitalelor, constituie o 'incalcare inacceptabila a dreptului international', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. In decurs de o saptamana, potrivit ONU, peste 150.000 au fugit…

- Peste 1.600 de civili au fost uciși in anul 2017 in orașul sirian Raqqa in urma atacurilor coaliției conduse de SUA impotriva rețelei teroriste Stat Islamic, de 10 ori mai mult decat a confirmat aceasta, potrivit Amnesty International și a grupului de monitorizare Airwars, relateaza Reuters potrivit…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, citat de Mediafax. ...

- Atentat in fostul fief al Statului Islamic - Cel puțin o mașina-capcana a explodat in orașul Raqqa provocand mai multe victime Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana care a lasat mai mulți morși, inclusiv femei și copii. Alte mijloace mass-media…