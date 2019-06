Stiri pe aceeasi tema

- BASCHET… Municipiul Barlad va gazdui, in weekend, cea de-a cincea editie a competitiei de baschet 3×3, Streetball Outdoor. Competitia este organizata de Clubul Sportiv Sonicks Junior Barlad si se va desfasura pe platoul din spatele Bisericii Domneasca. In perioada 1 si 2 iunie, la Barlad, se va desfasura…

- Un baby-schi va fi amplasat in stațiunea montana Parang. Un investitor privat a solicitat administrației locale de la Petroșani concesionarea unor suprafețe de teren in masivul Parangul Mic, Zona B, in zona cabanei ANEFS. Conform planului urbanistic general al municipiului Petroșani, destinația zonei…

- Liga Campionilor, editia 2018-2019, se pregateste pentru finala de la 1 iunie, cand se vor infrunta Liverpool si Tottenham pe „Wanda Metropolitano“ din Madrid, dar, la ce meciuri ne-a oferit, parca ne-am fi dorit sa nu se sfarseasca niciodata!

- OMV Petrom a lansat la inceputul lunii aprilie a doua ediție „RO SMART in Țara lui Andrei”. Asta inseamna ca cei care doresc sa participe la concurs cu proiecte o pot face inscriidu-se pana pe 27mai, ora 13,00, pe www.taraluiandrei.ro Competitia este deschisa atat instituțiilor publice, organizațiilor …

- Sezonul de schi din stațiunea montana Parang se apropie de final. La sfarșitul acestei saptamani vor avea loc mai multe competiții sportive, insa acestea sunt cele care incheie sezonul de iarna. Potrivit celor din munte, iarna 2018-2019 a fost una fructuoasa pentru stațiunea montana. Dovada stau…