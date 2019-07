Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 care a lovit duminica estul Indoneziei a crescut la sase, alte 51 de persoane fiind ranite, a declarat Agus Wibowo, purtatorul de cuvant al Autoritatii Nationale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), citat de Xinhua.…

- Cutremurul s-a produs la scurt timp dupa ora 18:00 locala (09:00 GMT) duminica, in nordul Arhipelagului Molucelor, la o adancime de 10 kilometri, provocand panica in randul locuitorilor care s-au refugiat in zonele mai inalte.Epicentrul seismului fost stabilit la aproximativ 165 de kilometri…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs, joi, in statul american California, fiind simtit puternic in orasul Los Angeles, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS).Cutremurul a avut loc joi la ora locala 10.33 (20.

- Mai mult de 80.000 de persoane au fost evacuate dupa seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, in care 13 persoane au murit si alte 220 au fost ranite, relateaza joi Xinhua. Cutremurul s-a produs luni la ora locala 22:55 (14:55 GMT) la adancimea de 16 kilometri.…

- Un cutremur de suprafata de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza in estul Marii Mediterane, fiind simtit puternic in Israel, anunta Institutul israelian de Geofizica, potrivit mediafax. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 7,7 s-a produs marti la 28 de kilometri nord-est de localitatea Kokopo, situata in statul insular Papua Noua Guinee din Pacificul de Sud, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua, potrivit agerpres.ro.

- Doua cutremure au fost inregistrate in județul Vrancea, marți seara, la un interval de doua ora unul de celalalt, anunța Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Unul din seisme a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, conform Mediafax.

- Cutremurul a fost localizat la 24 kilometri vest de Linares, la aproximativ 306 km sud de capitala Santiago, potrivit Centrului Seismologic al Universitatii din Chile. Cutremur sambata in Buzau Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), seismul a avut o magnitudine…