Stiri pe aceeasi tema

- O ampla operațiune are loc la Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii au transmis un mesaj pentru constanțeni ca în cazul în care gasesc pachete pe plaja sa nu le deschida întrucât acestea conțin droguri cu o concentrație foarte mare (peste 90%),…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.

- Captura impresionanta de droguri in Ucraina. Politistii din Kiev au confiscat 600 kilograme de heroina, dintre care 100 de kilograme au fost sechestrate in cursul noptii, iar restul in aceasta dupa-amiaza. Valoarea stupefiantelor se ridica la aproximativ 50 de milioane de dolari.

- Peste 10 kilograme de cocaina si ecstasy au fost confiscate de politistii antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in urma unei operatiuni internationale pentru destructurarea unei grupari infractionale ce distribuia cantitati mari de drog, in special in cluburile de noapte din Bucuresti. "Este…

- Politistii romani antidrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in colaborare cu autoritatile germane, au confiscat 11 kilograme de droguri de mare risc, au arestat 5 persoane si au indisponibilizat 800 de euro si doua autoturisme. Astfel, politistii au destructurat o grupare infractionala ce…

- Peste 30 de kilograme de droguri, bani falsi si echipamente IT au fost confiscate, in ultimele doua saptamani; 43 de persoane au fost retinute sau arestate si patru au fost plasate sub control judiciar, potrivit unui comunicat al IGPR, conform Agerpres."Pe parcursul ultimelor doua saptamani,…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana și D.I.I.C.O.T. au efectuat 79 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT. Astfel, in perioada 25 ianuarie ...

- Droguri in valoare de peste 200.000 de euro au fost descoperite de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud și procurorii D.I.I.C.O.T., in urma unui flagrant, organizat in vama Borș. La sfarșitul anului trecut, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…