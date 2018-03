Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 14 martie 2018, intre orele 08.00 – 12.00, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 75, pe tronsonul cuprins intre Lupsa si Baia de Aries, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. La actiune, alaturi de…

- Vineri, 9 martie 2018, intre orele 09.00 – 13.00, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 1, la kilometrul 416, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu…

- Sambata, 10 martie 2018, politistii Compartimentului Rutier Aiud au organizat, pe DN 1, pe tronsonul cuprins intre kilometrul 413 si 415, in dreptul localitatii Miraslau, o actiune ce a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere datorate nerespectarii, de catre conducatorii auto, a normelor rutiere…

- In perioada 1-8 martie, polițiștii suceveni au constatat 3 infracțiuni și au aplicat 236 de amenzi, in cuantum de 133.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea delictelor silvice. Totodata, ei au confiscat 45,6 metri cubi de material lemnos, in valoare de 8.600 de lei. In intervalul menționat, politistii…

- Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava, au organizat in perioada 1-8 martie o actiune in sistem integrat pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației, ...

- La data de 28 februarie 2018, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 74, 74 A si 75, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea soferilor ce pun in pericol siguranta traficului, conducand sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune, alaturi de politistii…

- Ieri, 28 februarie, 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru cresterea gradului de siguranta publica. La actiune au participat, in total, 37 de politisti…

- In perioada 23-25 februarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 5 infracțiuni și au aplicat 97 de amenzi, in valoare de 34.450 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool. De asemenea, ei au reținut 6 permise de conducere și au retras 7 certificate de inmatriculare.…

- Polițiștii suceveni au confiscat peste 15 metri cubi de lemne fara acte de la un barbat din comuna Slatina. In cursul zilei de sambata, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava, au oprit pentru control pe un drum județean…

- In perioada 15-22 februarie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava au constatat 7 infracțiuni și au dat 182 de amenzi, in cuantum de 129.200 de lei. De asemenea, ei au confiscat 136 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 63.000 de lei. Polițiștii au efectuat 69…

- Prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietonii ramane o prioritate a Inspectoratului de Politie Judetean Alba. In cadrul unei actiuni desfasurata ieri, 20 februarie, la nivelul intregului judet, au fost depistati peste 150 de pietoni ce s-au angajat in traversari neregulamentare. La data de…

- Ieri, 19 februarie 2018, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune, pe DN1, ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Cinci infractiuni rutiere si 48 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni organizate de Politia Municipiului Alba Iulia, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului. In noaptea de 17/18 februarie…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți desfașoara, zilnic, acțiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. Astfel, in acest weekend, in urma a 40 de acțiuni și aproape 120 de intervenții la evenimente, au fost constatate ...

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 313 actiuni si s-a intervenit la 2.648 de evenimente, dintre care 2.174 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- In perioada 09.02.-15.02.2018, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava au desfasurat, zilnic, acțiuni pe raza județului privind prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației,…

- In perioada 09.02.-15.02.2018, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava au desfasurat, zilnic, acțiuni pe raza județului privind prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației,…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat actiunile avand ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea infractiunilor contra persoanei si contra patrimoniului, precum si prevenirea si combaterea ilegalitatilor…

- Brigada de investigare a criminalitații economice a continuat o serie de acțiuni de verificare, acțiuni care au dus la amenzi de 7.000 de lei, dar și la confiscarea de produse alimentare și nealimentare.

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Politiei orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru mentinerea climatului de siguranta…

- In perioada 2 – 9 februarie 2018, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava impreuna cu reprezentații Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava au organizat o ampla acțiune pe raza intregului județ pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul…

- Peste 530 de șoferi au ramas temporar fara permis, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict și au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei, dupa ce polițiștii au intervenit la peste 2.600 de evenimente și au organizat aproape 300 de acțiuni in toata țara. Potrivit…

- În ziua de 5 februarie a.c. poliiti din cadrul Biroului Proximitate au acionat pe linia prevenirii i combaterii faptelor de înclcare a normelor de convieuire social i a ordinii i linitii publice i a respectrii O.U.G. 972005 privind evidena domiciliul reedina si actele de identitate ale cet...

- Prevenirea infractiunilor la regimul silvic constituie o prioritate pentru politistii suceveni, periodic fiind organizate actiuni de control in teren, atat in fondul forestier, la societatile de prelucrare dar si pe drumurile publice, pe rutele de transport a materialului lemnos. In ultimele zile actiunile…

- In perioada 18-25 ianuarie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava, au organizat o acțiune in sistem integrat pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale in domeniul circulatiei,…

- Polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava, au efectuat in perioada 25-30 ianuarie un control la o societate comerciala din comuna Pojorata, administrata de un localnic de 31 de ani, pe linia respectarii prevederilor legale ...

- In noaptea de 27 spre 28 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 99 de amenzi in suma de peste 38.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor pe fondul consumului de alcool. Totodata, polițiștii au reținut 8 permise de conducere, din care 7 pentru…

- Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost alaturi de elevi, in perioada 15-19 ianuarie oamenii legeii desfasurand activitati educationale in scoli. Au fost abordate teme privind siguranta pe internet, prevenirea faptelor comise cu violenta, prevenirea traficului de persoane si educatia rutiera.

- Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in teren in ultimele zile, in judetele afectate de ninsori, pentru prevenirea evenimentelor generate de vremea rea. Politistii au aplicat 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 conducatorilor auto, dintre care 6 pentru lipsa anvelopelor de iarna.…

- Politistii au dat in ultimele doua zile, in care au avut loc ninsori abundente in mai multe zone ale tarii, 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 soferilor, sase dintre acestea fiind pentru lipsa anvelopelor de iarna. „Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in teren…

- Sancțiuni de peste 57.000 de lei aplicate pe drumurile naționale in acest weekend. Numeroase alte acțiuni au fost organizate in restul județului, fiind ridicate 34 de permise de conducere In perioada 12-15 ianuarie, polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene au executat…

- Poliitii rutieri au acionat i în acest sfârit de sptmâna pentru salvarea de viei i prevenirea accidentelor rutiere grave. În urma activitilor din teren au fost constatate 369 de abateri de la legislaia rutier au fost reinute 26 de permise i certificate de înmatriculare.&Icir...

- Polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul poliției județene, in cooperare cu inspectorii Garzii Forestiere Suceava, au organizat, in ultimele zile, mai multe acțiuni de control la regimul silvic in teren, atat in fondul forestier, la societatile de prelucrare dar si pe ...

- Politistii au intervenit in peste 2.600 de cazuri, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 7.600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2,5 milioane lei, si au constatat peste 650 de infractiuni, in urma actiunilor pe care le-au desfasurat sambata, la nivel national, pentru prevenirea…

- Polițiștii rutieri, in acțiune pe drumurile naționale, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente. Mai mulți șoferi, depistați conducand sub influența alcoolului In cursul zilei de ieri, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au acționat pentru combaterea…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe actiuni si s-a intervenit la 247 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sancțiuni contravenționale și au constatat aproape 550 de infracțiuni. Pentru siguranța…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 188 de actiuni. S-a intervenit la 3.846 de evenimente, dintre care 3.387 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate…

- Peste 8.000 de politisti și peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017. Polițiștii au intervenit la peste 2.600 de evenimente au constatat peste 750 de infracțiuni. La sfarșitul anului 2017, polițiștii au continuat acțiunile pentru prevenirea si combaterea oricaror…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primele zece luni din 2017, un numar de 33.999 de actiuni de control la nivel national, in scadere cu 4,41% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat 35.568 de controale, fiind aplicate amenzi in valoare de circa 33,81…

- Politia Romana desfasoara permanent actiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, informeaza un comunicat al IGPR. Ieri, politistii au intervenit la peste 3.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, au constatat peste 700 de…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava, au efectuat in perioada 13-19 decembrie un control de specialitate la o societate comerciala din comuna Malini cu privire la proveniența, circulația și comercializarea materialelor ...

- Comunicat: In perioada 16 – 18 decembrie 2017, in intervalul orar 08.00 – 13.00, politistii Serviciului Rutier – IPJ Suceava au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor…

- In perioada 16-18 decembrie, in intervalul orar 08.00-13.00, politistii Serviciului Rutier – IPJ Suceava au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere, aplicand 200 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 90.700 lei. Cele mai multe ...

- In cursul zilei de ieri, 19 decembrie, intre orele 09:30-13:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej si Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Dej si a comunelor arondate, in vederea combaterii cersetoriei, pentru prevenirea accidentelor rutiere din…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…