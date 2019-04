In timpul activitaților de patrulare pe raza municipiului Buzau, in zona centrala, jandarmii din compunerea echipajul de intervenție al Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzau au observat o persoana avand asupra sa bagaje voluminoase, parand a incerca sa evite contactul cu oamenii in uniforma. Mai mult decat atat, la apropierea acestora din urma a aruncat bagajele și a incercat sa fuga, fiind prins și imobilizat imediat. In urma verificarilor, jandarmii au constatat faptul ca in bagaje erau transportate 670 de pachete de țigarete de contrabanda, context in care au fost intocmite actele de sesizare…