Peste 12.600 de companii, în topul celor mai performante firme din 2018 realizat de CCIR Potrivit CCIR, pe primele 10 locuri in topul national se claseaza 12.603 companii, operatori economici din diferite sectoare de activitate: 4.466 din industrie, 3.521 din servicii, 2.615 din comert, 312 din turism, 468 din cercetare-dezvoltare si high-tech, 643 din agricultura, silvicultura si pescuit si 578 din constructii. 'Cele 12.603 companii au o cifra de afaceri de aproximativ 178,48 miliarde euro, un profit din exploatare de circa 14,87 miliarde euro si 1.340.310 de salariati', se precizeaza intr-un comunicat CCIR. Camera de Comert si Industrie a Romaniei a finalizat clasamentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

