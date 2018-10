Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 10:46 Bilantul cutremurului si valului tsunami care au lovit saptamana trecuta insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 1.234 de morti, fata de 844 indicati anterior, anuntat marti Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si AFP. ‘La ora 13:00 ultimul bilant disponibil…

- Aproximativ 191.000 de persoane au nevoie de asistenta umanitara urgenta in Indonezia in urma cutremurului urmat de tsunami, anunta Biroul ONU pentru coordonarea Afacerilor Umanitare, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- UPDATE – ora 12:38 Bilantul cutremurului si tsunami-ului produse vineri in insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 844 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho, relatarile potrivit…

- Bilantul victimelor cutremurului urmat de un tsunami care a afectat Insula indoneziana Sulawesi a crescut la 832 de morti duminica, in timp ce salvatorii scoteau noi victime dintre daramaturi in orasul Palu, devastat, relateaza AFP, citat de News.ro. Supravietuitorii se confrunta acum cu un alt cosmar:…

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters.

- Bilantul victimelor cutremurului urmat de un tsunami care a afectat Insula indoneziana Sulawesi a crescut la 420 de morti duminica, in timp ce salvatorii scoteau noi victime dintre daramaturi in orasul Palu, devastat, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Este foarte dur”, declara pentru AFP Risa…

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.