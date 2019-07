Stiri pe aceeasi tema

- Inca 129 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 14 judete si in Bucuresti, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.752, din care 64 de decese.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in…

- Judetul Salaj se afla pe locul al II-lea in ceea ce priveste numarul imbolnavirilor cu rujeola. Nu mai putin de 36 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate, in judet, in ultima saptamana, in crestere comparativ cu saptamana precedenta. Potrivit ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere…

- Alte 207 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 19 judete si in Bucuresti, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.340, din care 64 de decese potrivit news.ro.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 7 iunie este 17.133, din care 64 de decese. Astfel, in perioada 3-7 iunie, au fost raportate inca 109 cazuri nou-confirmate, in 17 judete…

- Alte 109 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in 17 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.133, din care 64 de decese.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul…

- Un numar de 136 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 11 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, relateaza Mediafax.Citește și: Ziua Copilului este sarbatorita prin spectacole aeriene la…

- Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 13 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.800, din care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 17 mai este 16.800, din care 64 de decese. Astfel, in perioada 13-17 mai au fost raportate inca 83 de cazuri nou confirmate, in 13 judete…