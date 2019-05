Peste 1.2 milioane de romani au cumparat carti de pe Libris.ro in cei 10 ani de la infiintare In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Pentru acest an, Libris.ro isi propune o crestere de 30% si depasirea pragului de 50 milioane de lei.



Libris.ro a pornit in 2009, in perioada de criza, cu o echipa de 3 oameni si expediind comenzile din stocul librariei St. O. Iosif din Brasov. 10 ani si aproape 10 milioane de carti mai tarziu, Libris.ro are o echipa de 100 oameni si este cel mai mare retailer de carte din Romania, cu 8000-10.000 de carti expediate zilnic catre cititori din tara si din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

