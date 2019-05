Stiri pe aceeasi tema

- Val de controale la casele de marcat. Inspectorii ANAF au dat amenzi de 4,12 milioane de lei in toata țara pentru incalcarea obligatiilor legale privind casele de marcat cu jurnal electronic, a transmis miercuri Directia Generala Antifrauda Fiscala (ANAF). Inspectorii au verificat modul in care 3.339…

- Potrivit sursei citate, au fost identificate abateri si aplicate 450 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse si sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4,12 milioane de lei (amenzi si confiscari). Valoarea totala a celor 686 amenzi dispuse este de 3,79 milioane lei, iar confiscarile…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 1,75 milioane lei in urma controalelor privind comercializarea fructelor si legumelor in marile lanturi de magazine, derulate in perioada 18 – 28 februarie, informeaza ANPC, scrie Agerpres. Controalele s-au ...

- In cursul acestei saptamani, comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au demarat a doua etapa a campaniei naționale de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor proaspete,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 1,19 milioane de lei comerciantilor de cosmetice, inclusiv din comertul online, conform unui comunicat al institutiei remis miercuri AGERPRES. In perioada 4-15 februarie, comisarii ANPC au verificat respectarea…