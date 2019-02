Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 12 kilograme de cannabis, 169 de grame de ketamina si peste 100 de comprimate de ecstasy au fost descoperite de politistii din Vaslui si de procurorii DIICOT, in urma unor perchezitii in Vaslui si Iasi. Doua persoane au fost arestate.

- Trei barbati care au intrat in tara cu peste 17 kilograme de cannabis, dar si cu cocaina au fost prinsi in flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Bors. In aceeasi cauza, politistii si prcurorii au mai facut zece perchezitii la patru persoane suspectate, in total patru suspecti fiind retinuti.

- ARAD. Bilanțul Poliției Romane a vizat perioada 1 – 26 decembrie. In acest interval 475 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic și consum…

- Una dintre cele mai complexe retele de contrabanda din Bucuresti a fost anihilata de politisti.Reteaua, care comercializa tigari pe piata din Bucuresti, a fost destructurata de catre Politia Sectorului 2.

- Politistii de Frontiera au depistat joi, pe Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), aproape trei kilograme de cocaina in bagajul unei australience care a venit de la Lisabona, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

- Un cetațean australian a incercat sa introduca 3 kilograme de droguri in Romania, acestea fiind depistate la controlul de la Aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa intre in Romania. Australianul a ajuns in București cu o cursa din Lisabona. Revenim cu amanunte [email protected]

- In dupa amiaza zilei de 18 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 7 Politie Rurala Fieni au oprit in trafic, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 27 de ani, din localitatea Glod. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca acesta transporta 300 de kilograme…