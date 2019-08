Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 932 de absolvenți au fost repartizați in invațamantul liceal de stat, in județul Covasna, in prima etapa, conform rezultatelor anunțate vineri, 12 iulie. Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri, 12 iulie, la ora 8:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate…

- Fundația Comunitara Covasna (HKA) organizeaza saptamana viitoare, la Targu Secuiesc, o noua acțiune sub genericul „Pedaleaza pentru un scop bun”, banii urmand sa ajunga in doua direcții, respectiv, pentru crearea unui loc de joaca și pentru amenajarea unei banci „inteligente” . Directorul executiv al…

- Peste 700 de elevi si 350 de cadre didactice din judetul Covasna vor primi premii in bani din partea Consiliului Judetean Covasna pentru rezultatele deosebite obtinute in acest an la olimpiadele si competitiile sportive scolare. Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca…

- Reprezentantii institutiei au lansat zilele acestea o licitatie pentru achizitia de servicii de productie si distributie a cardului european de sanatate pe plaftorma online SICAP. Institutia este dispusa sa investeasca pana la 11,42 milioane de lei, echivalentul a 2, 42 de milioane de euro, fara TVA,…

- Un numar de 1652 de elevi, dintre care 581 de la secția romana și 1071 de la secția maghiara, vor participa la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a. Evaluarea va incepe marți, 18 iunie, cu proba scrisa la limba romana, va continua cu proba scrisa la matematica, in 20 iunie și apoi cu cea de […]…

- Peste 70 de intreprinzatori si firme private din judetul Covasna au aderat la campania de promovare a produselor si serviciilor locale „Minoi”, initiata in urma cu aproape doi ani de Fundatia Comunitara Covasna (HKA). Conducerea Fundatiei a pus, gratuit, la dispozitia producatorilor si firmelor autohtone…

- Fundația Comunitara Covasna a anunțat ca, impreuna cu Primaria Baraolt, va inaugura vineri un spațiu recreativ, destinat comunitații. In acest sens, spune conducerea Fundației, miercuri, 29 mai, va fi organizat un program vizand pregatirile in acest sens, la care sunt invitați sa contribuie localnicii…

- 305 persoane, dintre care 139 femei, au fost incadrate in munca, in luna aprilie a acestui an, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Covasna, au transmis reprezentanții instituției. Potrivit aceleiași surse, din totalul persoanelor incadrate…