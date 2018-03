Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat intr-o autoutilitara oprita in trafic, pentru control, 11.080 pachete țigari de contrabanda, pe care soferul le ascunsese in podeaua dubla a mijlocului de transport. In data de 31 martie a.c., in jurul orei 7.30, la nivelul Serviciului…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, peste 31.500 pachete cu țigari, in valoare de peste 365.800 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Pentru…

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari sunt anchetate in urma a 37 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Botosani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Citeste si: O noua TRAGEDIE in fotbal: A MURIT un jucator de legenda al Romaniei Actiunile…

- Perchezitii de amploare la Botosani, desfasurate miercuri de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in colaborare cu politistii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani si jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi .

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat și confiscat, in PTF Halmeu și pe comunicații, țigari in valoare de peste 5.700 lei, marfa ce urma sa fie comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Marți, 27 martie, in jurul orei 17.00, la P.T.F. Halmeu s-a prezentat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes – Benz Sprinter, in valoare de peste 46.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un microbuz cautat de autoritatile italiene pentru confiscare. "In data de 27 martie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita/…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, 12.850 pachete cu țigari, in valoare de peste 129.000 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Azi dimineața, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, pentru control, 500 pachete țigari, marfa pe care șoferul intenționa sa o comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Miercuri, 21 martie, in jurul orei 14.00, la nivelul Sectorului…

- Joi, 15 martie, polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației, pe timpul unei misiuni specifice in zona de responsabilitate, au observat in apropierea frontierei de stat, pe raza localitații Straja, județul Suceava, doua persoane care se deplasau de la frontiera spre…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Maramureș au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen Golf, in valoare de 70.000 lei, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia, alerta fiind introdusa in cursul aceleiași zile. In data de 15 martie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadru Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava – I.T.P.F Sighetu Marmației au efectuat, in baza unui mandat emis de Judecatoria Radauți, o percheziție la locuința unui cetațean roman de pe raza Județului Suceava, implicat in contrabanda cu țigari. In urma…

- In data de 13 februarie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului – ITPF Sighetu Marmației s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari de proveniența ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 22.00, polițiștii de frontiera au observat pe…

- A vrut sa-și duca fiica, ilegal, in Franța. O femeie in varsta de 30 de ani, din județul Calarași, și-a ascuns fiica in varsta de 10 ani sub o patura, intr-un microbuz, in speranța ca va reușit sa treaca astfel de controlul de frontiera de la punctul Nadlac II de pe autostrada. „La Punctul de Trecere…

- In data de 1 martie, in jurul orei 18.00, la nivelul Sectorului P.F. Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj mobil al politiei de frontiera a depistat, in trafic, pe raza localitatii Viseu de Jos, jud.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat și confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei, la frontiera verde și in PTF, cantitatea de 15.850 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In unul dintre cazuri, țigarile urmau sa fie transportate catre interiorul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, pe timpul unor misiuni specifice, peste 17.700 pachete cu țigari, in valoare de 207.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in punctele de trecere a frontierei și la frontiera verde, aproximativ 4.000 pachete cu țigari, in valoare de peste 46.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmației in cooperare cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit, intr-un autoturism oprit in trafic pe raza localitații Sighetu Marmației, aproximativ 6.000 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in ultimele zile patru cetateni romani care au pescuit peste 510 kilograme peste, folosindu se de 1.860 m plase tip monofilament, fara sa detina documentele legale, informeaza Garda de Coasta. In data de 13.02.2017, politistii de frontiera din cadrul Serviciului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la „frontiera verde”, pe comunicații și in punctele de trecere a frontierei, peste 11.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Intr-unul din cazuri, un sofer…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit intr-un atelaj hipo, condus de un cetatean roman, 15 unelte din plasa tip monofilament, interzise la detinere, in care se aflau peste 250 kilograme peste, pentru care barbatul nu detinea documente legale. In data de 06.02.2018, in jurul orei 15:00, un echipaj…

- Polițiștii de frontiera au tras mai multe focuri de arma pentru a opri mai multe persoane care transportau spre interiorul țarii colete voluminoase. In pachete erau cateva mii de cutii de țigari de contrabanda. Un echipaj al poliției de frontiera de la Sighetu Marmației a fost obligat sa iși foloseasca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele zile, la frontiera verde, pe comunicații și in PTF, peste 14.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. In data de 2 februarie, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, la frontiera verde, pe comunicatii si in PTF, peste 12.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere, informeaza IGPF, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES.…

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- Luni, 29 ianuarie 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2017, activitate la care au participat inspectorul general al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in vama Siret si la frontiera verde peste 13.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in…

- Carmen Dan viseaza la dotarea Jandarmeriei si reformarea Politiei, dar nu face un lucru elementar: ignora aplicarea legii si nu tine cont de indeletnicirea de capatai a celor doua institutii: preventia si apararea cetatenilor. Politistii ar trebui sa fie cei care protejeaza cetatenii si pun legea in…

- CONTRABANDA… Politistii de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui au confiscat bunuri in valoare totala de 14.670 lei, destinate comercializarii, deoarece transportatorul nu a putut prezenta la control documente de provenienta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unnor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari desfașurate la frontiera de nord, peste 16.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona.…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 4.800 pachete cu țigari de proveniența ucraineana și au reținut un cetațean ucrainean, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și trecere frauduloasa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 11.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 137.400 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat anul trecut aproximativ 900.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 9,3 milioane de lei, de pe piata neagra, contrabanda cu produse din tutun reprezentand principala activitate infractionala la frontiera de nord a Romaniei, se arata intr-un comunicat…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Razie de amploare intr-un oras din Maramures. Mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea comertului ilicit si a accidentelor rutiere constituie prioritati ale politistilor sigheteni. Cu ocazia targului lunar, organizat ieri la Sighetu Marmatiei, politistii de ordine publica impreuna…

- Politistii au prins in flagrant un sighetean care incerca sa vanda ilegal artificii. In aceasta perioada oamenii legii desfasoara actiuni ample de verificare avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul pe rit vechi. Astfel, politistii Serviciului Arme,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane, pentru savarsirea infractiunii de talharie. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei…