Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.100 de civili au fost ucisi in raidurile efectuate in Siria si Irak de coalitia condusa de Statele Unite impotriva retelei teroriste Stat Islamic de la inceperea operatiunilor, in 2014, anunta armata americana. Coalitia a precizat ca 53 de civili au fost ucisi in luna august, astfel…

- Armata rusa a anuntat duminica ca doua avioane de lupta F-15 din SUA au lansat sambata bombe cu fosfor asupra provinciei Deir al-Zor din Siria, au transmis agentiile de stiri TASS si RIA, potrivit Reuters.

- O americanca maritata cu un combatant al gruparii Stat Islamic (SI) si arestata in Siria a fost inculpata pentru ca ar fi furnizat ajutor material organizatiei jihadiste, a indicat joi ministerul american al Justitiei, citat de AFP. Samantha Marie Elhassani, 32 de ani, este acuzata ca…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii, duminica, la un depozit de arme dintr-o zona rezidentiala din provincia Idleb din Siria, relateaza AFP.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, informeaza miercuri dpa. Cei sase au fost descrisi ca lideri si planificatori, potrivit unui comunicat…

- Cel putin 28 de civili au fost ucisi într-un raid aerian împotriva uneia dintre ultimele redute ale gruparii jihadiste Stat Islamic în estul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Agerpres. Raidul…

- Cel putin 28 de civili au fost ucisi intr-un raid aerian impotriva uneia dintre ultimele redute ale gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat vineri organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP.…