- Armata rusa a anuntat duminica ca doua avioane de lupta F-15 din SUA au lansat sambata bombe cu fosfor asupra provinciei Deir al-Zor din Siria, au transmis agentiile de stiri TASS si RIA, potrivit Reuters.

- Seful armatei franceze a declarat joi ca fortele armate din Franta sunt pregatite sa conduca atacuri in Siria daca Guvernul va folosi arme chimice pentru inlaturarea rebelilor din regiunea nordica Idlib, relateaza Reuters. „Suntem pregatiti sa atacam daca vor fi folosite din nou arme chimice”,…

- Administratia Trump intentioneaza sa trimita membri ai gruparii Statul Islamic, inclusiv doi jihadisti britanici ai celulei cunoscute sub numele de ”Beatles”, in centrul de detentie militar Guantanamo, dezvaluie postul NBC, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta inchisoare, situata intr-o enclava americana…

- Douazeci de presupusi jihadisti au fost ucisi in Sinaiul egiptean (nord-est) si in vestul tarii in cursul unor operatiuni efectuate de fortele de securitate impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a anuntat armata miercuri, relateaza AFP. De la destituirea in 2013 de catre armata a presedintelui…

- O americanca maritata cu un combatant al gruparii Stat Islamic (SI) si arestata in Siria a fost inculpata pentru ca ar fi furnizat ajutor material organizatiei jihadiste, a indicat joi ministerul american al Justitiei, citat de AFP. Samantha Marie Elhassani, 32 de ani, este acuzata ca…

- Statele Unite mentin contactul cu Rusia privind situatia din Siria si Ucraina, cat si in privinta stabilitatii strategice si a altor probleme bilaterale, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.

