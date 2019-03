Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari touroperatori din Romania si-au prezentat deja bilantul in urma Targului de Turism de primavara, ce a avut loc zilele trecute in Capitala, eveniment la care romanii s-au inghesuit sa profite de reduceri si sa isi cumpere vacante pentru restul anului.

- Turistii din Israel care viziteaza Romania sunt pe locul doi, dupa germani, intre Romania si Israel existand 60 de zboruri pe saptamana, a afirmat ambasadorul Israelului, David Saranga, la deschiderea standului de la Targul de Turism, editia de primavara informeaza Agerpres. "Exista 60 de zboruri…

- Populatia Germaniei a depasit pragul 83 de milioane la sfarsitul anului trecut, de la 82,8 milioane in anul precedent, releva estimarile initiale ale Biroului Federal de Statistica, citate vineri de DPA si Reuters preluate de Agerpres. Aceasta crestere, determinata partial de imigratie, marcheaza…

- „In primele 10 luni din 2018, volumul producției industriale a crescut cu 4% fața de aceeași perioada din 2017, s-a datorat in principal industriei prelucratoare, care a inregistrat o creștere de 4,9%. Aș remarca cifra de afaceri din industrie, care s-a majorat cu 12,9%. Romania continua sa caștige…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele 11 luni din 2018 au insumat circa 12 milioane, in crestere cu 6,4% fata de perioada similara din 2017, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Din numarul...

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), informeaza AGERPRES…

- Romania ocupa in acest an locul 3 in Europa la productia totala de cereale, cu 31,890 milioane tone, si locul 4 la productia de griu, cu 10,247 milioane tone. La porumb, cu o productie de 18,9 milioane tone, si la floarea soarelui, cu 3,3 milioane tone, Romania se afla pe primul loc in Europa.

