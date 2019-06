Peste 10.800 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza, sambata, in judetele aflate sub avertizari si atentionari meteorologice si hidrologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare valabila pentru intreg teritoriul national, valabila de sambata de la ora 10,00, pana pe 4 iunie la ora 10,00. Avertizarea vizeaza fenomene de instabilitate atmosferica manifestata prin averse ce vor avea si caracter torential, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina. De asemenea, este in vigoare pana…