- Mai mult de 105.000 de civili au parasit in aceste zile ultimele teritorii controlate de rebeli in enclava siriana Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, aflata la un pas de a fi recucerita de fortele guvernamentale, in urma ofensivei lansate la 18 ianuarie, a anuntat sambata agentia oficiala siriana…

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP preluat de agerpres. "Ultimul convoi pleaca din Harasta…

- Rusia isi va reduce bugetul anual al apararii pana la un nivel de sub 3% din produsul sau intern brut (PIB) pana in 2022, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale ruse, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Peskov a adaugat ca presedintele Vladimir Putin, care…

- Una din gruparile rebele din enclava Ghouta de Est de langa Damasc a ajuns la un acord pentru evacuarea orasului Harasta, au declarat miercuri agentiei Reuters doua surse din opozitia siriana. Acordul "ar putea intra in vigoare imediat dupa anuntarea unei incetari a focului, chiar miercuri", a afirmat…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi marti de o racheta trasa asupra unei piete de la periferia estica a Damascului, potrivit unui bilant actualizat difuzat de agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP. Atacul, pus de televiziunea siriana de stat pe seama "gruparilor teroriste", s-a soldat…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat ca zeci de mii de civili care au fugit din calea ofensivei turcesti in nord-vestul Siriei au primit marti ajutor umanitar, relateaza AFP. Ofensiva Ankarei impotriva enclavei kurde Afrin, ce dureaza de aproape doua luni, a provocat…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters. Mihael Kurtes, un oficial al municipalitatii din Perusic, a declarat ca nivelul…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca peste 11 mii de civili au parasit deja Ghouta Orientala din Siria. Urmariți in direct procesul de evacuare a persoanelor din aceasta zona de conflict

- Cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi si alti circa 200 au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),…

- Ultimele cifre arata nivelul ororilor din Siria, ca urmare a esecului total al actiunilor internationale: in medie, 37 de civili au fost ucisi in fiecare zi, din iulie 2017 pana astazi, ceea ce inseamna o crestere cu 45% la nivelul intregii tari, cu toate ca s-au creat zone de siguranta in regiuni precum…

- Ministrul apararii american, Jim Mattis, a sosit marti dimineata la Kabul pentru o vizita surpriza, la doua saptamani dupa ce presedintele afgan Ashraf Ghani a propus negocieri de pace talibanilor, relateaza AFP si Reuters. ''Poate ca nu toti talibanii ar veni dintr-o data, am merge prea departe,…

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib din nord-estul…

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Principalul consilier economic al președintelui Donald Trump, Gary Cohn, a demisionat, potrivit unui anunț al Casei Albe. Consilierul s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Trump privind impunerea unor tarife…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Aproape 20 de cazuri de sufocare au fost raportate luni seara dupa bombardamentul regimului sirian asupra enclavei rebele Ghouta de Est, la portile Damascului, vizata de o ofensiva sangeroasa, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Optsprezece cazuri de sufocare si de dificultati…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. UPDATE 16:08 Putin ordona armistițiu in Ghouta de Est Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara…

- Iranul a facut cunoscut ca atacurile vor continua asupra zonelor controlate de "teroristi" in apropiere de Damasc, unde au fost semnalate confruntari duminica intre insurgenti si fortele guvernamentale siriene, in pofida unei rezolutii a ONU care cere un armistitiu de 30 de zile pe cuprinsul Siriei,…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Forțele pro-guvernamentale siriene au intrat in enclava kurda din nordul țarii și se apropie de orașul Afrin, riscand un conflict direct cu armata turca aflata aici, scrie BBC News. La o zi dupa ce agenția de presa siriana a anunțat ca „Forțele Populare” vor fi trimise in Afrin pentru a contracara „atacul…

- Doua importante grupari ale insurgentilor islamisti implantati intr-o regiune din nordul Siriei au anuntat duminica aceasta ca fuzioneaza, pentru a-si intari pozitiile in fata gruparii jihadiste ce controleaza zona, informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Noi, Ahrar al-Sham si Nour al-Din…

- Starea de necesitate din Etiopia va dura 6 luni, timp in care este interzisa organizarea de proteste si publicarea de materiale care incita la violente, potrivit Reuters.Coalitia aflata la conducerea tarii, EPRDF, a votat in unanimitate decizia de declarare a starii de necesitate, a declarat…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson. "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au decis sa poarte discutii in domeniul Apararii, se anunta intr-un comunicat comun, in urma unei reluari a dialogului oficial intre cele doua tari surori si inamice, marti, dupa mai bine de doi ani de intrerupere, relateaza Reuters.

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Turnul Trump din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.