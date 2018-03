Stiri pe aceeasi tema

- Doua rude apropiate ale fostei actritei americane Meghan Markle, care urmeaza sa se casatoreasca la 19 mai cu printul Harry al Marii Britanii, nu au fost invitate la fericitul eveniment. Acestea au acceptat oferta unui post de televiziune pentru a comenta de la fata locului, asa numita nunta a anului,…

- Meghan Markle i-a schimbat total viata printului Harry. Acesta a optat, inainte de nunta, pentru un regim sanatos. A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle. In aceste saptamani care au mai ramas, nepotul reginei…

- Potrivit mass-media britanice, Meghan Markle i-a schimbat viata printului Harry, care, inainte de nunta, a optat pentru un regim sanatos, relateaza ziarul spaniol ABC. A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle. In aceste saptamani…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au trimis invitatiile pentru nunta anului. Casa Regala britanica precizeaza ca la ceremonia din capela palatului Windsor vor asista 600 de persoane care vor fi,...

- Casa regala britanica a anuntat joi ca a trimis 600 de invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle, informeaza DPA si AFP. Invitatiile au fost facute in numele printului Charles, tatal lui Harry, pentru participarea la serviciul religios care…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, potrivit telestar.fr, transmite Mediafax.

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, potrivit telestar.fr.

- Sunt cuplul momentului și ii vedem mereu la acțiuni caritabile sau in timpul vizitelor oficiale. Cu toate acestea, toata lumea vrea sa afle cum se comporta prințul Harry cu Meghan Markle atunci cand sunt feriți de ochii publicului.

- Cu doua luni inainte de casatoria cu printul Harry, Meghan Markle a fost „rapita“ de serviciile secrete britanice. Actiunea face parte dintr-un exercitiu dur de pregatire de care au parte toti membrii familiei regale a Marii Britanii, cu exceptia reginei.

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury, ceremonia avand loc in contextul in care actrita americana se va casatori in luna mai.

- Meghan Markle, viitoarea sotie a Printului Harry, a fost botezata recent in ritul Bisericii Anglicane. Evenimentul a avut loc inaintea nuntii celor doi. Aceasta va avea loc in luna mai a acestui an.

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Actrita americana Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata si confirmata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii private ce a fost oficiala de arhiepiscopul de Canterbury, potrivit unor articole aparute in presa britanica, informeaza Press Association. Ceremonia a avut…

- Actrita americana Meghan Markle (36 de ani), viitoarea sotie a printului Harry, a detronat-o pe ducesa de Cambridge Kate Middleton in topul celor mai frumoase femei din Familia Regala britanica.

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Puburile din Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord se vor inchide mai tarziu duminica, 19 mai, cu ocazia nuntii printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, scrie Nrews.ro, citand AFP.

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat peste mii de persoane pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimentele din ziua nuntii lor.

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a declarat pentru emisiunea "The Real", marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost invitate la nunta printului Harry, unde vor sustine si un recital.

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Nunta regala din acest an va reuni cea mai faimoasa trupa a anilor '90. Celebra formație este preferata lui Meghan Markle, care și-a dorit foarte mult sa le cante invitaților prezenți la nunta ei cu prințul Harry.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Un plic cu o substanta alba suspecta a fost trimis printului Harry si logodnicei acestuia, Meghan Markle, la palatul St. James din centrul Londrei, insa, dupa analizarea continutului, s-a dovedit ca pudra era inofensiva, transmite AFP.

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Cel mai popular cuplu britanic a participat zilele trecute la un eveniment caritabil, in Endiburgh, acolo unde Meghan Markle s-a facut remarcata printr-un gest care incalca protocolul regal. Cei din familiile regale nu au voie sa imbratiseze, in mod public, oameni de rand. Pentru actrita americana,…

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Dupa anuntul ca trupa britanica Spice Girls se va reuni, o noua veste i-a luat prin surprindere pe fanii grupului devenit celebru in anii ’90. Show-ul de debut ar putea avea loc la nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle, care este o mare fana a formatiei.

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com, potrivit Mediafax.ro.

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com.

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Donald Trump nu va permite incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Statele Unite și Marea Britanie, daca nu va fi invitat la nunta dintre prințul Harry și actrița americana Meghan Markle,...

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti...

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…