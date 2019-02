Peste 100.000 de români au vizitat Israelul, anul trecut, în creştere cu 35% faţă de 2017 Peste 100.000 de romani au vizitat anul trecut Israelul, in crestere cu 35% fata de anul 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului din Israel. România este a doua ţară din regiunea Europei de Sud-Est ca număr total al turiştilor care vizitează Israelul. Polonia este ţara din această regiune care a înregistrat cei mai mulţi turişti în 2018, adică 151.900 persoane, în creştere cu 56% faţă de anul 2017. La mare distanţă de România, pe locul 3 în regiune ca număr de turişti… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

