- Zeci de mii de copii sunt exploatati ca soldati in conflicte armate in diferite tari, atrage atentia luni UNICEF, in ajunul zilei internationale de constientizare a acestui fenomen, transmite agentia dpa. Copii care traiesc in proximitatea unor conflicte de lunga durata din Sudanul de…

- Organizatia Transparency International a prezentat, marti, raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global. Astfel, potrivit clasamentului pe anul 2018, Romania ocupa locul 61 la nivel mondial, avand 47 de puncte, in scadere cu doua pozitii fata de 2017.…

- Uniunea Europeana a alocat 1,6 miliarde de euro pentru ajutor umanitar in 2019, o mare parte din acesti bani fiind rezervati pentru Siria si Yemen, a anuntat miercuri executivul blocului comunitar, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele rovinietei…

- Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a steagurilor la New York.Germania va ramane doi ani in consiliu alaturi de membrii nepermanenti Indonezia, Africa de Sud, Belgia si Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis prelungirea cu inca trei luni a starii de Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala - USPII, in urma evaluarii recente cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio salbatic…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom…

