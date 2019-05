Stiri pe aceeasi tema

- Cu o saptamana inaintea startului Eurovision, municipalitatea din Tel Aviv este pregatita sa primeasca 10.000 de turisti care vor veni special in oras pentru a asista la concursul muzical. Hotelurile […]

- Romania se pregaatește sa urce, pentru a 20-a oara, pe scena Eurovision. Ester Peony, caștigatoarea Selecției Naționale 2019, va reprezenta țara noastra la concursul internațional cu melodia “On A Sunday”. Duminica, delegația Romaniei pleaca la Tel Aviv, iar de luni incep repetițiile pentru show. Competiția…

- Actrita israeliana Gal Gadot, care a devenit celebra gratie rolului principal feminin interpretat in filmul "Wonder Woman" (2017), se numara printre artistii invitati sa urce pe scena in pauzele finalei din Tel Aviv a concursului Eurovision 2019, au anuntat luni reprezentantii televiziunii publice din…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters. Promotorii concertului, Live Nation Israel, si reprezentantii…

- In mai puțin de luna, artista ce va reprezenta Romania la Eurovision, Ester Peony, ne va demonstra cat de bine conlucreaza talentul sau artistic cu creativitatea regizorala a buzoianului Petre Nastase. Cei doi și echipa lor au repetat, saptamana trecuta, de zor in studiourile din București, iar din…

- Hatari, "prima trupa techno BDSM" calificata in finala Eurovision, este acuzata ca susține boicotarea Israelului, iar o organizație de la Tel Aviv a cerut ministrului de Interne sa refuze islandezilor intrarea in țara, unde se va desfașura ultima etapa a concursului, arata nme.com.Hatari,…

- Primele 2000 de bilete pentru public la concursul Eurovision de la Tel Aviv s-au vandut in numai cateva minute. Numerosi fani sunt deceptionati, dar isi vor incerca norocul in luna aprilie, cand va fi pus in vanzare un nou lot de bilete. Intr-un timp record, aproape 10 minute, s-a epuizat primul lot…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…