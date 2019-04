Peste 10.000 de polițiști, în stradă, de Florii și Paștele catolic In acest weekend, peste 10.000 de polițiști vor fi prezenți in strada și vor acționa cu aproape 3.500 de autospeciale, astfel incat oamenii care participa la manifestarile prilejuite de Sarbatoarea Floriilor și de Paștele Catolic sa se afle in siguranța, informeaza Poliția Romana. Peste 3.750 de patrule de ordine publica vor acționa in special in proximitatea lacașurilor de cult, in stațiunile turistice și in zonele de agrement. Pentru prevenirea accidentelor grave și fluidizarea traficului, peste 1.260 de polițiști rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri naționale și autostrazi, precum… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

