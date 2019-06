Peste 10.000 de persoane, în pelerinaj la moaștele Sf.Ioan Mai mulți pelerini au venit inca de acum cateva zile la Suceava și au dormit fie la manastire fie in corturi, susține Romania TV. Intre 10.000 și 20.000 de oameni sunt așteptați sa treaca pe la moaștele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava. Un sobor de preoți, alaturi de Inalt prea Sfințitul Arhiepiscop al Sucevei, participa la aceasta ora la oficierea slujbei, iar mai apoi moaștele vor fi scoase afara din biserica și purtate intr-o procesiune pe strazile din Suceava. Jandarmii și polițiștii asigura ordinea și liniștea publica. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

