Stiri pe aceeasi tema

- Momarlanii din Petrila au petrecut de ziua Sfantului Ilie. Nedeia din Poiana Muierii este o tradiție care dainuiește de ani de zile. Cu mic, cu mare, imbracați in straie de sarbatoare, momarlanii au incins ceaunele, dar și hora la poalele munților Parang. Evenimentul a avut loc in Poiana Muierii,…

- Comuna Dudestii-Vechi va fi gazda unui eveniment pentru tineret: Embargo Hub. Proiectul s-a nascut o data cu cea de-a doua ediție a evenimentului Embargo Fest și a aparut din dorința de a crea evenimente culturale in zona rurala a județului Timiș. Embargo Hub se adreseaza tuturor categoriilor…

- Mii de persoane din Gorj și din afara județului sunt așteptate de vineri și pana duminica sa participe in comuna Polovragi la cel mai mare Targ de produse tradiționale din Oltenia. Este vorba de balciul anual care are loc in stațiunea Polovragi de Sfantul Ilie. Aici au sosit deja meșteri populari care…

- Sarbatoarea traditionala a locuitorilor comunei Polovragi, „Nedeia de Sf.Ilie”, s-a desfasurat si anul acesta, pe data de 19 iulie. Participantii la aceasta manifestare s-au bucurat de un spectacol folcloric variat sustinut de formatii artistice din...

- Ultimele 27 de cule oltenesti, promovate de catre Grupul CEZ in Romania. Grupul CEZ in Romania lanseaza „Cule in lumina”, primul program de promovare a rolului pe care aceste constructii le-au avut pentru dezvoltarea culturala si sociala a Olteniei. Constructii rezidentiale fortificate din piatra, cu…

- O noua ediție a Zilelor Lacului Surduc este pe cale sa inceapa. Mai sunt cateva zile pana cand pe malul și pe suprafața lacului din Timiș se va da startul manifestarilor. Vor fi concerte, concursuri și ridicari cu balonul cu aer cald. Doritorii au transport gratuit la dispoziție! Veți putea sa-i vedeți…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de vreme rea, valabila de astazi, de la ora 12.00, pana in aceasta seara, la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, in 35 de județe din țara, printre care Mehedinți, Gorj și Valcea, vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile…

- Județul Dolj are, incepand de azi, trei produse tradiționale atestate. Este vorba de piept oltenesc de Mangalita, carnati trandafiri de Mangalita, burtican de Mangalita, toate cu sintagma Ferma lu’ Ghirta, produse de catre un fermier din Dabuleni. Dorin Vircan este unul dintre cei ...