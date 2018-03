Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala și mai mulți membri ai familiei sale, despre care Jan Kuciak scria ca ar avea legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta și legaturi cu anturajul premierului Robert Fico, scrie Hotnews. Numele afaceristului apare…

- Politia slovaca a anuntat, joi, ca a arestat cativa oameni de afaceri italieni citati in investigatia de coruptie la nivel inalt de catre jurnalistul Jan Kuciak, asasinat zilele trecute, si care ii suspecta de legaturi cu mafia.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Un junalist slovac și iubita lui au fost uciși, iar polițiștii suspecteaza ca abominabila crima are legatura cu munca lui de ziarist. Jan Kuciak și Martina Kusnirova au fost impușcați mortal in locuința lor, din orașelul Vel’ka Maca, la 65 km de Bratislava

- Unsprezece oameni s-au simtit rau iar trei au fost transportati la spital, marti, dupa ce o scrisoare a fost deschisa la o baza militara americana din Arlington, Virginia, transmite Reuters. "Cineva a deschis o scrisoare si toata lumea de la birou a inceput sa se simta rau", a spus Leah…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters.Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a…

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un jurnalist de 27 de ani și logodnica sa au fost împușcați mortal zilele trecute în casa lor de lânga Bratislava. Jan Kuciak primise în mai multe rânduri amenințari în urma anchetelor sale.

- Un partid nou din Marea Britanie, care a fost inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters. Partidul…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer in orasul nigerian Maiduguri, atac soldat cu moartea a 21 de persoane, a anuntat, sambata, politia locala, potrivit Reuters.“Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant…

- Mii de italieni au demonstrat pasnic impotriva rasismului, la Macerata, in estul tarii. Demonstratia a avut loc la o saptamana dupa ce un simpatizant de extrema dreapta a impuscat si a ranit 6 persoane de origine africana.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- Ministerul Apararii de la Bratislava a anuntat ca discuta in legatura cu achizitionarea de avioane de vanatoare F-16 sau Saab Gripen, pentru a inlocui aeronavele de fabricatie sovietica MiG-29 din dotarea aviatiei slovace, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Mexic, iar in urma accidentului feroviar, cel putin cinci oameni si-au pierdut viata. Trenul a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Msocova, ucigand cel putin patru persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate de Reuters. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand pe treptele pasajului pietonal, zdrobind…

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- Patru oameni au fost ucisi intr-o ambuscada ce a vizat un convoi cu ajutoare al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU, in nord-estul Nigeriei, a precizat duminica o purtatoare de cuvant a PAM, citata de Reuters. Atacurile asupra lucratorilor umanitari sunt relativ rare in conflictul…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un procent foarte mare din populatie crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari. Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars“ din ultimele patru…

- Protestul din fata Palatului Parlamentului s-a incheiat. Peste 400 de oameni au scandat impotriva acutalei coalitii de guvernare, in timp ce in Camera Deputatilor a fost dezbatuta legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Deputatii care au iesit din Parlament la finalul dezbaterilor au fost…

- Aproximativ 20.000 de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv, impotriva coruptiei din Guvern si a premierului Benjamin Netanyahu, care face obiectul unei anchete penale pentru abuz de putere, relateaza Reuters.

- Zeci de mii de manifestanti au participat sambata, la Tel Aviv, la "Marsul Rusinii", un protest indreptat impotriva coruptiei si a aprobarii, intr-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu in investigatiile in care este suspect, transmite EFE,…