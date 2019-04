Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, oricine cauta un loc de cazare pentru perioada festivalului UNTOLD, va gasi cel puțin o opțiune care sa ii fie pe plac. Fanii festivalului care nu au reușit inca sa-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul UNTOLD, la secțiunea Accommodation.

- Fanii festivalului care nu au reușit înca sa-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul UNTOLD, la secțiunea Accommodation. Peste 10.000 de locuri de cazare, dintre care și în caminele studențești din Cluj-Napoca, sunt deja disponibile. În CAMPUSUL UNTOLD,…

- Fanii Untold au la dispozitie 10.000 de locuri de cazare in caminele studentesti din oras. De asemenea, clujenii sunt incurajati sa-si inchirieze locuintele sau sa adopte un untold-ist pe perioada festivalului.

- Victor Robert Dican este elev in clasa a XII-a a Liceului Teoretic „David Prodan” Cugir și urmeaza cursurile de invațamant in cadrul disciplinei „Științele Naturii”. A venit de la Rm. Valcea, unde a studiat pana in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Take Ionescu”, iar mai departe pana in clasa a XI-a…

- Cel mai vestic județ al țarii beneficiaza de destule posibilitați de cazare, pentru toate gusturile. Exista totuși unele probleme la nivelul superior de confort, la unitațile de cazare cu multe stele, insa și acolo Timișoara va beneficia de noi unitați de cazare in anii viitori. In ceea ce…

- Ultimele doua locuri de play-off sunt deschise in continuare pentru 4 echipe. Sepsi, Botoșani, Viitorul și Iași iși fac calcule, unele complexe, care pot duce și la scenarii inedite, in care 3 formații sa termine la egalitate de puncte. Astra s-a impus astazi in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, și…

- Ideea portalului Student pe Net a inceput, in urma cu zece ani, intr-o camera de camin din campusul din Constanța și s-a extins rapid in alte orașe din țara. A devenit o rețea sociala unica, 100% romaneasca, avand zilnic mii de utilizatori. Ultimele statistici din Google Analytics, alaturi de planurile…

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura.