Peste 10.000 de copii invata programare pe cont propriu. Cum arata scoala de IT care a incercat sa patrunda in fiecare oras din Romania

Intr-o lume in care chiar si in IT angajatorii duc lipsa de forta de munca si intr-o tara in care educatia nu este tocmai punctul forte, unii parinti stiu ce trebuie sa faca pentru a transforma pasiunea celor mici pentru ecrane in meserie de viitor: sa le ofere copiilor accesul la cursuri de programare.



Iata, asadar, ca dupa doar un an si jumatate de la lansarea in Romania, Logiscool a ajuns in topul cursurilor extracurriculare preferate de copii, ajungand in toamna la peste 10.000 de elevi care invata programare, robotica si alte competente digitale.



Dupa lansarea primei scoli…