Peste 1.000 de subofiţeri ISU, detaşaţi în această vară pe litoral Potrivit sursei citate, pentru actualul sezon estival, ISU Dobrogea a adoptat un plan de masuri suplimentare de preventie si actiune, pentru salvarea vietilor omenesti si bunurilor materiale, astfel fiind sporite numarul de puncte de prim ajutor si interventie din localitatile turistice de pe litoral.



"In Constanta, Mamaia, Eforie Nord, Mangalia si Techirghiol, stationeaza, toata vara, ambarcatiuni ce vor interveni in cel mai scurt timp in zonele de imbaiere, in sprijinul pompierilor constanteni fiind detasati 1.088 subofiteri activi din cadrul a 18 inspectorate din tara, ce vin in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

