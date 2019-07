Peste 1.000 de romani, care au ieșit la pensie in primele trei luni din acest an, au incasat 12,6 milioane de lei in baza contribuțiilor facute la Pilonul II de pensii, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Hotnews. Cea mai mare valoare platita unui participant la pilonul II, care a ieșit la pensie in luna martie din acest an, a fost de 109.939 lei, fiind vorba despre un participant la fondul de pensii al Metropolitan Life. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat marți situația Pilonului II de pensii la data de 31 martie 2019, furnizand și detalii…