- In perioada 25-26 mai, in intervalul orar 18,00-06,00, 128 de politisti, 52 de jandarmi, 21 de politisti de frontiera si 10 reprezentanti de la I.S.U Braila vor asigura paza si protectia a 276 de sectii de votare din totalul celor 280 constituite pe raza judetului Braila, iar pentru restul sectiilor…

- O fetița de 6 ani din Repedea a disparut de acasa. Valentina este cautata de polițiști, jandarmi , pompieri și voluntari.video+foto Vineri seara s-a dat alerta in Repedea privind faptul ca Valentina nu a ajuns acasa. Potrivit ultimelor informații micuța a fost vazuta jucandu-se cu sora ei mai mica…

- Peste 22.000 de pompieri, paramedici, polițiști și jandarmi sunt mobilizați în perioada sarbatorilor, mai ales în apropierea bisericilor. Autoritațile au luat masuri speciale, mai ales în zonele frecventate de credincioși. Peste 22.000 de pompieri, paramedici,…

- Peste 5.100 de pompieri salvatori vor fi, zilnic, la datorie, de Pasti, acestia urmand sa faca verificari pe linia prevenirii incendiilor la biserici si unitati de cazare, in Saptamana Mare, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) potrivit agerpres.ro.…

- Peste 22.000 de politisti, pompieri, jandarmi, politisti de frontiera si paramedici SMURD sunt mobilizati in fiecare zi a minivacantei de Pasti si 1 Mai pentru siguranta in trafic sau in locurile in care vor avea loc evenimente cu grupuri mari de oameni, a declarat, vineri, la o conferinta de presa,…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca la școlile postliceale de poliție, jandarmi și pompieri nu va fi organizata o noua sesiune de admitere in acest an. "In sesiunile august-septembrie 2018, respectiv ianuarie 2019 au fost organizate examene de admitere…

- Un incendiu de padure si vegetatie uscata a izbucnit luni seara in satul Paltineni, orasul Nehoiu. Pentru stingerea lui au acționat, alaturi de 30 de pompieri și 15 jandarmi, precum si peste 20 de voluntari. Potrivit ISU Buzau, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ patru hectare de litiera…

