- Peste 6 milioane de lei sunt pusi, in acest an, la dispozitia firmelor salajene care vor sa incadreze in munca absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET (persoane intre 16 si 25 de ani…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova anunta ca, incepand de astazi, pana pe data de 18 martie, organizeaza o noua editie, a XI-a, a manifestarii ExpoVacanța, targul fiind gazduit de Ploiesti Shopping City. In cele trei zile de desfasurare a acestui targ, vizitatorii vor putea…

- Sanse de angajare pentru bihorenii care se afla in cautarea unui loc de munca. Vineri si sambata, 16 si 17 martie 2018, la Trade Center, incepand cu ora 9:00, va fi organizat „Targul locurilor de munca Inform Media Press”. Partener institutional este AJOFM Bihor. La targ si-au confirmat…

- Criza fortei de munca se simte si in judetul Bihor. Companiile isi gasesc din ce in ce mai greu mana de lucru. Tocmai de aici s-a nascut ideea organizarii „Targului locurilor de munca Inform Media Press”. Este un targ mai aparte, organizat prin metode care speram sa atraga un numar mare de…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 426 de posturi, cele mai multe, 254, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Firmele, dar si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati cu ajutorul zilierilor se pot trezi in aceste zile cu inspectorii de munca in control. La nivel national a demarat o campanie pentru verificarea modului de respectare a legii 52 din 2011 care se refera la activitatile cu caracter…

- Sanse de angajare pentru bihorenii care se afla in cautarea unui loc de munca. Vineri si sambata, 16 si 17 martie 2018, la Trade Center, incepand cu ora 9:00, va fi organizat „Targul locurilor de munca Inform Media Press”. Partener institutional este AJOFM Bihor. Pana in prezent, la…

- Marile firme si-au schimbat strategiile anul acesta si prefera sa angajeze tineri, proaspat absolventi, pe care sa-i scoleasca in cadrul unor traininguri, apoi sa-i angajeze in echipa pe noile posturi. In aceasta directie, unii dezvolta proiecte in care implica direct studenti, indiferent de anul de…

- Firmele care se ocupa cu plasarea fortei de munca in strainatate trebuie sa indeplineasca anumite conditii, printre care si obligativitatea de a nu percepe niciun fel de taxa celor pe care-i reprezinta.

- Patronii care iși țin angajații la lucru peste program mai mult decat permite legea și fara recompense adecvate, risca amenzi uriașe. Parlamentarii vor sa modifice Codul Muncii, iar angajatorii sa fie amendați in funcție de numarul de salariați carora le incalca drepturile.

- Firmele argesene care funcționeaza ca agenți de plasare a forței de munca in strainatate și cele care vor vrea sa presteze aceasta activitate au acum mai multe cerințe de bifat, potrivit unui act normativ ...

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare.

- Smart Bill ofera acces tuturor IMM-urilor din România la SmartBill Conta, prima aplicație de contabilitate online care face legatura în timp real între antreprenori și experții contabili. Programul a fost prezentat inițial în anul 2017, în fața unei audiențe formata…

- In contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a lansat recent o avertizare meteo de temperaturi scazute, fenomen meteo ce va afecta timp de cateva zile intreaga tara, și anume pana joi, prezentam astazi obligatiile angajatorilor pentru protectia salariatilor care lucreaza in aer…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 442 de posturi, cele mai multe, 276, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Patronatele din turism si asociatiile profesionale cer la unison promovarea Romaniei, educarea fortei de munca si imbunatatirea parteneriatului public-privat, masuri care ar putea rezolva problemele urgente ale industriei ospitalitatii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Firmele si alti angajatori din Romania se pot inscrie la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pentru a obtine fonduri europene pentru incadrarea si plata unor ucenici si stagiari, prin doua proiecte europene pentru care s-au semnat, luni, contractele de finantare.

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Firmele cu mai multe cazuri in care se incalca normele privind efectuarea de ore suplimentare de lucru de catre angajati ar urma sa primeasca amenzi substantial mai mari decat in prezent, potrivit unei propuneri de lege depuse la Parlament de catre alesi de la putere si din opozitie.

- Vasluiul și Teleormanul au cel mai mare șomaj din țara, dar firmele de recrutare au renunțat sa mai caute muncitori acolo. Motivul? Oamenii prefera sa stea pe ajutor social! Cei mai puțini șomeri sunt in Ilfov și Timiș.

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Firmele private au intrat in vizorul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a anuntat, marti, ca la nivelul fiecarui judet se vor constitui echipe formate din reprezentanti ai sindicatelor si ai Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) care sa descopere companiile care profita de modificarile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Programul de actiuni al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi este unul unic in Romania deoarece are prevazut printre altele un punct cu totul special pentru diminuarea somajului, potrivit informatiilor de pe site-ul oficial al agentiei – calarasi.accesibilitateajofm.ro.…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Firmele dsipuse sa investeasca in comuna Petris sunt ofertate de Primarie. Administratia locala le ofera celor interesati spațiu construit sau teren gratuit in vederea realizarii unei investiții care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici. Pe langa aceasta, Primaria pune la dispozitia…

- Sunt principalele probleme identificate de inspectorii de Munca din Buzau in urma acțiunilor de control efectuate la angajatorii din județ. Prezentarea bilanțului pe anul 2017 al Inspectoratului Teritorial de Munca arata ca munca la „negru” ramane o practica in randul angajatorilor buzoieni, in ciuda…

- Peste 300 de reprezentanți ai companiilor timișene au participat la seminarul privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori, sanatatea si securitatea salariatilor. CCIAT in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca al județului Timiș au organizat un seminar unde au fost prezentate,…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- CHIȘINAU, 29 ian — Sputnik, Cezar Salagor. Guvernul vrea sa simplifice și mai mult procedura de angajare a cetațenilor straini în Republica Moldova și asta pentru a satisface mai rapid nevoile angajatorilor de forța de munca. Potrivit proiectului supus dezbaterilor, Guvernul intenționeaza…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi, cele mai multe, 234 de posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos,…

- Cateva mii de locuitori ai localitatii sarbe Kikinda sunt in acest moment in cautarea unei slujbe. Iar Romania, Banatul romanesc, ar putea fi o destinatie excelenta, a declarat, vineri, Tibor Horvat, directorul general al Camerei de Comert din Kikinda.

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (pana in 25 de ani si care nu lucreaza) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru…

- Inspectorii ITM verifica, de la inceputul lunii ianuarie, daca firmele vrancene au respectat obligația de a negocia cu salariații noile contracte de munca și daca au incheiat un proces verbal in urma discuțiilor. Raportul comitetului de monitorizare a aplicarii noutaților fiscale…

- HOROSCOP 15-21 ianuarie 2018 BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, ședințe, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niște responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba,…

- Timisoara ramane in continuare o piata atractiva pentru personalul calificat aflat in cautarea unei slujbe, iar programatorii si dezvoltatorii de soft sunt cei mai solicitati. Firmele din orasul de pe Bega au lansat pe unul dintre principalele portaluri de recrutare mii de oferte.

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Anul 2017 a insemnat o reducere semnificativa a activitatilor fara forme legale pe piata muncii. Asistam, iata, la o situatie imbucuratoare, mai ales daca avem in vedere dimensiunea acestui fenomen in trecut, cand foarte multe persoane nu aveau forme legale de angajare, fapt ce le-a adus neplaceri mai…

- Firmele mai au doar cel tarziu maine timp de negocieri cu angajații pentru modificarea contractelor de munca privind transferul contribuțiilor sociale, in caz contrar riscand amenzi. Simultan, termenul scurt de negociere, de doar 1 luna, introdus de Guvern este pus sub semnul intrebarii chiar in…

