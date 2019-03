Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat la protestele desfasurate duminica seara in marile orase din tara fata de OUG de modificare a legilor justitiei si de solidarizare cu actiunile de protest ale magistratilor. * SIBIU Peste 4.000 de manifestanti au protestat duminica seara, timp de trei ore, in centrul municipiului…

- Magistratii care amenințau ca opresc lucrul de astazi, nemultumiti de noile modificari aduse legilor justitiei prin OUG 7, au primit, duminica seara, o mana de ajutor din partea populației. Un miting de sustinere pentru ei a inceput in fata Guvernului, dar și in alte orașe din țara, cu precadere la…

- Vineri, in București, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Satu Mare dar și in alte orașe din țara au loc proteste fața de acțiunea regimului Dragnea-PSD impotriva Laurei Codruța Kovesi. Protestul din București a inceput in Piața Victoriei in jurul orei 17.00. Aproximativ 500 de oameni se aflau in fața Guvernului…

- UPDATE 2: Poliția a anunțat ca au fost arestate 361 de persoane, majoritatea fiind arestari preventive. “In pofida unor momente tensionate pe Champs-Elysees și a catorva incercari de blocare a centurii periferice a Parisului, nu au fost raportate incidente majore”, scrie Le Parisien. UPDATE 1: Aproximativ…

- "Din pacate, ce se intampla la Paris se extinde. Saptamana aceasta am avut o intalnire, la Bruxelles, cu vicepremierul Belgiei care era foarte ingrijorat de aceste acțiuni. Informațiile sunt ca manifestațiile de strada de la Paris vor continua. Cred ca lucrurile au ajuns in acest punct din cauza…