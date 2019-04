Stiri pe aceeasi tema

- Circa 1,85 milioane de persoane au fost afectate de ciclonul Idai si de fenomenele declansate de acesta in Mozambic, a anuntat marti Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, in timp ce echipele de interventie se grabesc sa determine marimea dezastrului si sa stabileasca ajutorul…

- Ministrul mediului din Mozambic, Celso Correia, a declarat duminica ca numarul mortilor a crescut la 446 de la 417 cat fusese anuntat cu o zi inainte, precizand totodata ca 531.000 de persoane au fost afectate de trecerea ciclonului Idai, informeaza Reuters.Agentia ONU pentru Migratie (OIM)…

- Cel putin 259 de persoane au decedat in Zimbabwe in urma ciclonului Idai, iar alte peste 217 sunt date disparute, a anuntat vineri agentia ONU pentru migratie, citata de Reuters https://www1.agerpres.ro Sute de persoane au fost ranite in urma ciclonului Idai, iar autoritatile au confirmat ca…

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial Herve Verhoosel, relateaza Reuters preluata…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea ciclonului…

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…