- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara…

- Libertatea.ro iți arata subiectele date la simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana, pentru clasele a XI-a și a XII-a, la profilul real și la profilul uman. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut luni simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana…

- SUBIECTELE la simularea examenului de Bacalaureat 2018 la limba și literatura romana pentru elevii de clasa a XII-a. Baremele de corectare vor fi afișate pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro, dupa ora 15.00. Subiecte clasa a XII-a, profil real: Simularea probelor scrise din examenul national…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Examenul s-a desfașurat la inceputul lunii martie, iar rezultatele, care vor fi discutate la clasa și in ședințe cu parinții, pot sa le dea serios de gandit profesorilor, elevilor și parinților. Conform situației oficiale statistice prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, procentul…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). UPDATE 16 martie, ora 17:00 Ministerul Educatiei…

- Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a s-a incheiat, miercuri, 7 martie 2018, odata cu proba scrisa la Limba si literatura materna. In judetul Salaj, din totalul celor 468 elevi inscrisi la aceasta proba au fost prezenti 438 elevi, adica 93,58 la suta, 30 fiind absenti. Nu au fost…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Elevii de clasa a VIII-a încep astazi simularea pentru evaluarea naționala 2018, prima proba fiind de limba româna. Iata modele de subiecte și barem, potrivit variantelor publicate de edu.ro. În perioada 5-7 martie, Ministerul Educației Naționale organizeaza simularea pentru…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Elevii de clasa a XII-a vor sutine, in acest an, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc azi, 12 februarie, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Nivelul de integrare al tinerilor apartinand minoritatilor nationale in societatea romaneasca depinde si de masurile proaste pe care le iau functionarii din institutiile statului. De exemplu, un regulament prost facut de organizare a unei olimpiade ii poate discrimina pe elevii minoritatilor si, in…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…