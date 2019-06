Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile magistratilor atrag atentia, miercuri, ca poporul roman s-a exprimat in favoarea statului de drept si cer Parlamentului si Guvernului sa puna in aplicare toate recomandarile institutiilor europene. ”Este inadmisibil ca independenta justitiei si statutul magistratilor sa fie puse la indoiala…

- Trei asociatii ale magistratilor socheaza printr-un comunicat de presa in care solicita guvernului masuri urgente pentru schimbarea unor prevederi legislative in domeniul organizarii judiciare. Interzicerea interventiei guvernului in acest domeniu a ficut obiectul celei de-a doua intrebari de la…

- Trei asociații de magistrați, Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Inițiativa pentru Justiție au lansat, miercuri, un apel cu 12 solicitari, intre care desființarea ”imediata și necondiționata” a secției speciale, revizuirea normelor privind…

- Trei asociatii de magistrati solicita "din nou ferm puterii legislative si puterii executive" sa modifice imediat Legile Justitiei, in acord cu avizele Comisiei de la Venetia si Consiliilor Consultative ale Judecatorilor si Procurorilor Europeni si rapoartele Comisiei Europene si GRECO (Grupul Statelor…

- Reprezentanti ai Asociatiei “Forumul Judecatorilor din România”, Asociatiei ”Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” si Asociatiei ”Initiativa pentru Justitie”, magistratii au anuntat printr-un comunicat, remis joi, ca se vor întâlni…

- Reprezentanti ai Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatiei "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si ai Asociatiei "Initiativa pentru Justitie" se vor intalni, joi, la Bruxelles, cu oficiali ai Comisiei Europene si Parlamentului European, inclusiv cu vicepresedintele Frans…

- Reprezentanti ai magistratilor romani se afla joi, la Bruxelles, pentru intalniri cu oficialii europeni pe tema situatiei din justitie si pentru o manifestatie si declaratii de presa in fata Palatului de Justitie, unde li se vor alatura colegii belgieni, anunta judecatorul Cristi Danilet."Reprezentanti…

- Asociația “Forumul Judecatorilor din Romania”, Asociația ”Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” trnasmit, printr-un comunicat de presa, ca "dezavueaza modalitatea netransparenta in care Guvernul Romaniei ințelege sa se implice in comisia mixta…