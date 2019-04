Peste 1000 de cazuri de holeră în Mozambic, în urma ciclonului Idai În regiunea afectata de ciclon, cel puțin 1,052 de oameni sunt infectați cu holera, dupa raportul Ministerului Sanatații, prezentat luni. Raportul arata o creștere semnificativa a cazurilor, conform The Guardian.



Acum patru zile numarul celor infectați era estimat la 139, însa noile date arata ca în fiecare zi apar, în medie, alte 200 de cazuri de infecții. Cu toate acestea, un singur deces a fost înregistrat pâna acum.



O campanie de vaccinare în masa este anunțata pentru miercuri, la doua saptamâni dupa ce Mozambic a fost lovit de

Sursa articol: hotnews.ro

