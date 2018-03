Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, ca unitatile de invatamant vor fi inchise in Bucuresti vineri, din cauza conditiilor meteorologice. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ…

- Asociația Echitate in Sanatate a derulat, in perioada 15 ianuarie – 28 februarie a.c., o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C la pacienții internați in șapte dintre cele mai mari spitale din București și din țara: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”, Spitalul…

- Firma fondata de Sebastian Ghița, Asesoft International SA, din Ploiesti, a intrat in procedura de faliment, in ciuda interdicției impuse de DNA Ploiești. Asesoft International a intrat in insolventa pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze Transas Marine International AB, care a invocat o creanta…

- Un studiu practic despre comunicarea dintre medicii de familie si pacienti a fost realizat recent de catre Colegiul pacientilor (CP) și „Asociația din grija pentru Client”, in programul „Empatie sau indiferența?”. Studiul a fost facut luna trecuta (februarie 2018) pe un eșantion de 810 pacienți…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Republica Elena, a facut un apel la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie, potrivit Agerpres. Oficialul grec, aflat in vizita la Bucuresti, a avut…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), a declarat, vineri, la sediul Curții de Apel București, ca a fost harțuita de șeful DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea. Patru a spus ca deține și inregistrari de la DNA Ploiești, in dosarele care o vizeaza. “Am și eu inregistrari…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles. „Mesajul cu care dumnealui (Frans Timmermans – n.r) a venit este ca trebuie sa existe un dialog permanent intre…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C – in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018 – a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii sa poata oferi tratamente tuturor pacienților eligibili.…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Tanarul care a comis un dublu asasinat in București, in noaptea de cambata spre duminica, se numește Ahmed Otman și este cetațean libian, fiu al unor diplomați care au fost la post in București. Pe contul de Facebook, Otman se prezinta ca un fan al autoturismelor BMW și pare a avea preocupari normale…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitati, potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri in insolventa sunt din…

- Tatal șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, este cunoscut pe plan local drept un om foarte violent, potrivit unor declarații facute de prahoveni. Mai mulți batrani au marturisit ca tatal procurorului Onea este un barbat violent, victimele acestuia fiind mai multe persoane in varsta din satul Pietriceaua,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a anunțat un rezultat net consolidat in valoare de aproape 22 milioane USD pentru 2017, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega Ploiești. “Rafinaria Petromidia a…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost trimis in judecata de DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Din cuprinsul comunicatului de presa reiese o fractura evidenta de logica a procurorului care a instrumentat cauza. Potrivit rechizitoriului,…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor i-a transmis miercuri ambasadorului Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al MApN, un subiect…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi, la varsta de 101 ani, va fi inmormantat duminica dupa-amiaza, la cimitirul Bellu din București. Slujba de inmormantare are loc la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare”, din strada Polona, incepand cu orele 12.00. Slujba este condusa, la cererea…

- Un numar de 30 de rectori de la universitati din intreaga tara isi exprima, intr-o scrisoare deschisa, sustinerea pentru nominalizarea rectorului Valentin Popa ca ministru al educatiei. Ei susțin ca Popa este “un cadru didactic si cercetator de prestigiu”. “Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie,…

- Femeia injunghiata mortal, vineri, de sotul, intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, avea ordin de restrictie impotriva acestuia din noiembrie 2017. Ordinul, valabil pentru 6 luni, a fost emis de Judecatoria Sectorului 2. Femeia, in varsta de 38 de ani, care era si directoarea gradinitei unde…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Jandarmeria adreseaza un mesaj important pentru protestatarii care se aduna, sambata, in centrul Capitalei pentru a manifesta. In 20 ianuarie 2018 se anunța un protest uriaș in București. Au fost chemați protestatari din toata țara, studenți. Ei sunt indemnați prin mesajul „nu este nevoie sa iesim de…

- O fabrica unde haine de calitate indoielnica erau inscriptionate cu marci cunoscute a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Surse judiciare susțin ca articolele de imbracaminte ar fi fost vandute in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online. Potrivit politistilor, hainele erau…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Teodor s-a nascut prematur, la doar 32 saptamani, avand o greutate de 1.300 de grame, dupa o serie de complicatii, dar a dat dovada ca este un adevarat luptator inca din burtica mamei. Usor-usor, totul revenea la normal in familia Lupea, bebelusul crestea frumos, lua in greutate, insa toata armonia…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…