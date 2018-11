Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean roman pentru conducere fara permis si incredintarea autoturismului unui minor. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- 21 de oameni, intre care 15 copii, cel mai mic avand 12 ani, au fost gasiti in semiremorca frigorifica a unui camion care intra in Anglia, in portul Newhaven, din Sussex. Camionul era condus de un sofer roman, in varsta de 28 de ani, care venea din Franta.

- In lupta nedreapta din declaratiile drepturilor omului si „Ferma animalelor” a lui Orwell, ultima castiga detasat „Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi”. Asa ne spune Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de ONU in septembrie 1948. Suna frumos, aproape…

- Tania Budi iubeste si arata ca la 20 de ani Tania Budi are, de aproape un an de zile, o relatie amoroasa cu un barbat tanar, roman, care insa locuieste mai mult peste hotare, in Franta, astfel ca isi petrec timpul impreuna cel mai des in afara tarii. Este vorba de Marin Burcea, un tanar caporal in Legiunea…

- O alunecare de teren se poate observa pe Autostrada A 1, București – Nadlac, lotul 4 de pe Lugoj-Deva, unde a existat și o peștera cu lilieci, mutata cu greu de autoritați. Poate fi o situație similara cu cea de pe Oraștie-Sibiu (lot 3), unde terenul a luat-o la vale, scrie ziarul Unirea. Autostrada…

- Presa din Spania s-a aratat impresionata de editia limitata lansata de Dacia pentru modelul Sandero Stepway. Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Paris o versiune Escape a lui Sandero Stepway, ce va fi produsa in doar 400 de exemplare. Noul model vine cu un design mai atragator,…

- Un sofer roman de TIR a fost amendat cu 6.000 de euro, pentru ca a intrat cu camionul intr-un tunel, pe autostrada, in Franta. In plus, nu a fost lasat sa plece doua zile din spatiul de urgenta de la iesirea din tunel. In Maine-et-Loire, un șofer a fost amendat drastic si a avut camionul […] The post…

- Un francez a fost arestat pe insula indoneziana Lombok dupa ce in bagajele sale au fost descoperite 4 kg de droguri, a anuntat luni politia locala, transmite AFP, potrivit Agerpres. Felix Dorfin, originar din Bethune (nordul Frantei), a fost arestat la finalul lunii septembrie pe aeroportul…