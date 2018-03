Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- Clubul CSM Bucuresti da lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor. Dupamutarile impresionante de la handbal sau rugby, si sectia de tenis a reusit o performanta in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului si este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Andrea Penezic (32 ani), una din cele mai bune handbaliste din lume, a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate si isi va continua din vara sa joace in campionatul Ungariei. Potrivit mass-mediei din Macedonia, interul stanga va pleca de la Vardar Skopje la echipa maghiara Siofok,…

- Doliu in lumea fotbalului. Fostul mare portar al Stelei, Ion Voinescu, a murit azi, la varsta de 88 de ani, anunta siteul Clubului Sportiv al Armatei. Omul care i-a format pe Iordache, Moraru, Duckadam si Stangaciu era considerat cel mai valoros goalkeeper din istoria Romaniei. "Poate o sa va mire…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Principele Radu a efectuat, de luni pana miercuri, o vizita in Emiratele Arabe Unite, fiind insotit de presedintele Consiliului National al Rectorilor din Romania, Sorin Cimpeanu, si de 17 rectori reprezentand mari universitati din Bucuresti si din tara. ''Alteta Sa Regala Principele…

- Un cutremur cu magnitudine 2.7 s-a produs marti in zona Vrancea-Buzau, anunta Institutul de Fizica a Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Fiindca 1 martie bate la ușa florarii iși fac socotelile pentru cea mai profitabila perioada a lor. 80 la suta din florile vandute in Romania provin din țari precum Olanda, Turcia, Italia sau Thailanda. Oricat s-ar stradui florarii romani le e imposibil sa acopere cererea. Un camp imens de lalele, frezii,…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Mai mult, Trameco, parte din grupul Selina, a depus oferta pentru toate cele trei loturi. Luni s-a incheiat perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Borș, iar CNAIR…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia "legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Finalul lunii decembrie 2017, intr-o cafenea din Bucuresti. Un italian, fost patron al unui club de fotbal din Romania, ma interpeleaza: Domnu’ ziarist, cand vorbim si noi despre bitcoin, sa facem un articol? De ce? Pai, bat si eu bitcoin, bine, nu bitcoin, dar am si eu moneda mea. De la…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari. Teodor Melescanu a amintit ca Romania contribuie la bugetul comunitar - si astfel finantarile europene sunt…

- Produsele din tutun vor fi marcate cu un indicator pentru a se ști de unde provin Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate din 2019 cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail. …

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- "Ce ma ingrijoreaza in aceste demonstratii nu e faptul ca oamenii au iesit in strada. E dreptul lor de a protesta fata de lucrurile care ii nemultumesc. Daca aceste demonstratii genereaza instabilitatea tarii, daca ele transmit un mesaj in afara ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie…

- „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit in strada”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Digi24. „Daca oamenii ies pentru…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul PSD a mai…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a inaugurat expoziția „In memoriam dr. Constantin I. Istrati”, eveniment cuprins in proiectul muzeal „Expoziția Lunii”. Prilejuita de comemorarea a 100 de ani de la dispariția marelui savant roman, expozitia reunește o serie de publicații, documente și…

- Confederatia Europeana de Volei incearca sa faca din snow-volei sport olimpic. Șefii CEV s-au aflat miercuri intr-o vizita la COSR, unde a avut discutii cu presedintele Mihai Covaliu, informeaza un comunicat al organismului olimpic. ”Aleksandar Boricic, presedintele Confederatiei Europene de Volei (CEV)…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Shinzo Abe nu a avut parte de un covor rosu la Bucuresti. Sosit in Romania intr-o vizita istorica, dar pe fondul unei crize politice, premierul nipon a fost nevoit sa astepte ore indelungate un interlocutor, relateaza Euronews.

- Filosoful Mihai Sora a comentat situatia politica din Romania, dupa ce premierul Mihai Tudose a demisioat, spunand ca a devenit realist si nu isi mai doreste un premier din specia homo sapiens. “Ultima data, am spus ca mi-aș dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Unul din cei mai temuti mafioti de la noi, proxenetul Ioan Clamparu, nu a reusit sa convinga magistratii ca merita o viata mai buna dupa gratii! ”Cap de Porc”, cum este cunoscut in lumea interlopa Clamparu, solicitase un regim de detentie mai relaxat, dar magistratii i-au respins irevocabil cererea,…

- Junior Morais este optimist: ”Cu Lazio, avem șanse. Se va juca de la egal la egal” FCSB va intalni pe Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla ce se va disputa pe 15 februerie, la București, respectiv pe 22 februarie, la Roma. Fundașul brazilian de la FCSB Junior Morais crede…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Romania este „un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei”, iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice „sa se retraga din acest progres”, spune adjunctul sefului misiunii SUA la…

- Lara Fabian revine în România în primavara acestui an, la Cluj si Bucuresti, unde va sustine la finalul lunii martie doua concerte. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ''Camouflage''. "Lara Fabian, mult…

- LPF aduce la cunostinta operatorilor de servicii de radiodifuziune din Romania intentia de a cesiona drepturile de transmisie radio a meciurilor din Campionatul National de Fotbal Liga 1 Betano – sezonul competitional 2018-2019Ofertele operatorilor de servicii de radiodifuziune pot fi depuse…

- Definitorii pentru cariera de pana acum a Andreei Vasile sunt doua roluri antagonice. Dora, logodnica procurorului Cristian Panait, și Nico, mana dreapta a unui mafiot dintr-un București deloc departe de realitațile curente. Ambele roluri, din “De ce eu?” și “Umbre” , au legatura cu corupția și infracționalitatea…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- PSD Cluj anunța investiții de un miliard de euro în județul Cluj, dar banii vin toți din fonduri europene. Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat luni, 18 decembrie, în prezența Prim-ministrului României, Mihai Tudose și…

- Grupul consilierilor generali PNL, din cadrul Primariei Capitalei, propune atribuirea denumirii de "Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei segmentului din soseaua Pavel Dimitrievici ndash; Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, informeaza Romania TV.Suntem datori sa cinstim…

- Cum s-au scumpit apartamentele la Cluj in ultimii ani Municipiul Cluj-Napoca este lider al topului valorilor de piața pentru apartamentele in bloc din marile orașe ale țarii, potrivit indicelui imobiliar realizat de Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR). Aici prețurile…