Furtuna in Italia, 4 persoane decedate

Cod galben de vreme rea in Peninsula, vantul violent care s-a abatut asupra centrului ţarii a provocat moartea a patru persoane printre care si a unui adolescent. Printre victime se numara si un cetaţean roman, Vasile Nechifor, 45 de ani, a fost strivit de un pin doborat de rafale, in timp ce se afla la