Peste 100 de proceduri minim-invazive TAVI la Institutul CC Iliescu

Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu afectiuni cardiace care au nevoie de proteza de valva aortica stau pe liste lungi de asteptare pentru o interventie minim invaziva, pentru ca banii de la stat sunt puțini. Ar trebui operati cam 2.

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) anunta ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justitie din Romania si invita partea romana sa autorizeze publicarea acestuia, dar si sa vina cu explicatii, in scris, in fata Consiliului Europei. Presedintele GRECO a fost insarcinat sa…

- Actrița Aimee Iacobescu afirma cu trstețe ca legaturile dintre oameni nu mai sunt așa ca in vremurile de altadata și spunea ca prieteniile tarinice sunt intre persoane care nu au aceași profesie. Una dintre marile actrițe ale Romaniei, Aimee Iacobescu, care s-a stins din viața la 71 de ani , a murit…

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- Desi timpul de afara nu este foarte incurajator, sambata spre duminica trecem la ora de vara, ceea ce inseamna ca ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Schimbarea va afecta si programul anumitor mijloace de transport din Bucuresti, in timp ce altele iși vor pastra același plan.

- Desi timpul de afara nu este foarte incurajator, sambata spre duminica trecem la ora de vara, ceea ce inseamna ca ceasurile vor fi date cu o ora inapoi. Schimbarea va afecta si programul Aanumitor mijloacele de transport din Bucuresti, in timp ce altele iși vor pastra același plan.

- Ce scrie in certificatul de deces al lui Andrei Gheorghe. Omul de radio a murit in urma cu doar cateva zile, la varsta de 56 de ani. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00,…

- Surpriza mare pentru fanii Maluma din Romania! Faimosul artist columbian va pleca in primul sau turneu din Europa. Acesta va ajunge si in Romania, mai exact in Bucuresti, unde va face mega-show. Cantareatul columbian Maluma, celebru pentru hituri precum „Chantaje”, „Felices los 4”, „Corazon”, „Trap”,…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunțat ca unitațile de invațamant vor fi inchise in București vineri, din cauza condițiilor meterologice. Astfel, parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii cat timp sunt la birou pot beneficia de ajutor din partea statului.

- Gabriea Firea a anuntat astazi ca analizeaza alaturi de specialistii ANM, dar si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar, daca vor fi sau nu inchise scolile joi si vineri, in Bucuresti.

- Actiunile Bancii Transilvania au o crestere de aproape 19% de la inceputul anului 2018, dar anuntul privind politica de dividend din profitul pe 2017 se lasa asteptat. Cu un randament mediu de 7-8% al dividendelor, estimat a fi platit anul acesta de companiile din indicele BET, bursa de…

- Este durere fara margini in familia fostului ministru al Culturii din Guvernul Ponta, Daniel Barbu. Sotia fostului ministru, Violeta Barbu, a decedat la doar 61 de ani.Citeste si: ANAF vine cu o replica VEHEMENTA, dupa semnalul dat de Kovesi: 'Nu o sa SCAPE nimeni fara sa plateasca...'…

- Inovarea și cooperarea sunt incurajate prin doua submasuri dedicate sectorului agroalimentar și pomicol – 16.1 și 16.1a. Sunt deja alocate 12,5 mil. euro in acest sens, banii fiind direcționați ca sprijin pentru inființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO) astfel: 6,67 mil. euro in sectorul…

- TAROM va introduce abia de pe 25 martie zboruri directe din Iasi spre Timisoara. Pana atunci se poate calatori pe aceasta ruta cu escala in Bucuresti. Anuntul privind introducerea curselor aeriene directe a fost facut in urma cu doar cateva zile si deja biletele la preturi promotionale, de 40 euro pe…

- Paula Ungureanu a facut un meci de exceptie cu FC Midtjylland (29-24), duminica seara, in cadrul grupei principale 1 a Ligii Campionilor. Portarul CSM Bucuresti a avut nu mai putin de 18 parade, una dintre acestea fiind si cea mai frumoasa, conform unui Top intocmit de Federatia Europeana de profil.…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- "Roxana s-a ingrașat cam mult", au fost vorbele pe care amicii lor le-au spus, zilele trecute, pe cand partenera de viața a lui Florin Salam era nașa la botez, scrie spynews.ro. Și, normal, femeile care se ințelegeau bine cu ea, au potopit-o cu intrebari legate de sarcina. Iar raspunsurile primite…

- Social democratii suceveni se reunesc vineri, 2 martie, la restaurantul „Martisorul” din Cacica pentru a-si desemna delegatii la Congresul Extraordinar al PSD care va avea loc la Bucuresti in data de 10 martie. Anuntul a fost facut de senatorul Virginel Iordache. El a explicat ca sedinta Conferintei…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara TVA, transmite Mediafax . Valoarea tarifului a fost…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara TVA. Valoarea tarifului a fost stabilita…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Primarul general al municipiului București, Gabriela Firea, vine la Chișinau pe 6 martie, noteaza Noi.md. Anunțul a fost facut de primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul șediței saptaminale a serviciilor primariei. Reamintim ca pe 14 februarie, Gabriela Firea și Silvia Radu au…

- Cea de-a patra ediție a targului ARpicultura, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, va avea loc in 24 și 25 februarie la Expo Arad. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 – oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum. „Astazi, mierea…

- Exista viața dupa moarte. O noua minune s-a petrecut astazi la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, unde o femeie de 70 de ani și un barbat de 50 au primit cate un rinichi salvator. Organele au fost prelevate de la un barbat, in varsta de 72 de ani, din Baia Mare, care a decedat…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- Malin Bot a anunțat joi ca i-a fost spata mașina și i s-a furat laptopul și o mapa cu acte din portbagaj. Intr-o interevenție telefonica in cadrul emisiunii ”Buna, Romania!”, jurnalistul a declarat ca este disperat pentru ca in mapa respectiva avea toate actele, iar in laptop se afla toata munca…

- Un anunț inedit a aparut pe un site de imobiliare. "Proprietar octogenar las GRATUIT vila in Bucuresti in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept de abitatie. Nu am copii si dorec sa las casa unei familii de intelectuali bine educati! Imi rezerv dreptul sa fac selectia familiei si astept…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea…

- LIVE TEXT Liga 1, etapa 23. CFR Cluj – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gazdele au petrecut Sarbatorile de iarna pe primul loc, dar reiau campionatul de pe locul 2. FCSB le-a luat fața clujenilor cu un punct, dupa victoria obținuta sambata la Mediaș, 2-1. Trupa lui Dan Petrescu poate…

- Fostul mare international Gheorghe Hagi implineste luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu. "Cand spui Romania, spui Gheorghe Hagi. Esti idolul multor sportivi din Romania, iar eu personal…

- Un anunt postat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe rețele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui octogenar care ar lasa mostenire o vila in Capitala, rezervandu-si insa dreptul de uzufruct viager. Anunțul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns sa adune mii de like-uri și de…

- Simona Halep revine luni la antrenamente. Anunțul facut de Florin Segarceanu in privința participarii sportivei la meciul de Fed Cup cu Canada. Simona Halep a fost premiata la ”Gala Trofeelor Alexandrion”, desfașurata in aceasta seara. Premiul in bani, trofeul și diploma au fost ridicate, in numele…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 1 februarie – 31 iulie 2018, expozitia foto-documentara „Comunismul in Romania”, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc,…

- Anunțul facut de Madalina Ghenea dupa cearta cu Matei Stratan. Bruneta și-a surprins fanii cu o decizie la care aceștia nu se așteptau. Madalina Ghenea și-a anunțat fanii ca va posta zilnic mesaje venite din partea lor și a ținut sa le mulțumeasca acestora pentru susținere. “M-am hotarat sa postez zilnic…

- George Vladimir Ivascu s-a nascut in Bucuresti, pe 15 februarie 1968. Din anul 1993, cand a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica (azi U.N.A.T.C.), a inceput sa joace pe scena Teatrului de Comedie, iar din anul 1996, pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale" din Bucuresti. Pe internet…

- Opera din Iasi ar putea avea propriul sau. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute de catre Liviu Dragnea in fata sediului PSD. Acum spectacolele Operei din Iasi se joaca la Teatrul National. Dragnea a spus ca se vor consturi in tara trei cladiri noi: pentru Opera din Iasi, pentru cea din…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Magdalena Badița a fost aleasa delegat satesc in cadrul adunarii satești care a avut loc luni, 15 ianuarie 2018, la Archia, și la care au participat 15 persoane cu drept de vot și cu domiciliul in localitate. De asemenea, au fost prezenți consilierii locali Luminița Hurgoiu și Irinel Faur- desemnați…

- Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Este anunțul meteorologilor cu privire la evoluția vremii din urmatoarele ore.

- Aparate RMN in spitalele din Romania. Mai multe spitale judetene si din Bucuresti vor fi dotate cu 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN). Cel puțin, asta promite Ministerul Sanatații (MS). „Ministerul Sanatatii doteaza cu echipamente medicale de rezonanta magnetica…