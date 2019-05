Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat vineri demararea procedurilor pentru ocuparea prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimisti, farmacisti si ingineri in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”.

- Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, posturile au fost prevazute in baza Strategiei de dezvoltare si relansare a institutului, aprobata de la inceputul acestui an de ministrul Apararii, Gabriel Les. 'Prin incadrarea unor noi specialisti cu performante in domeniul cercetarii…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat vineri demararea procedurilor pentru ocuparea prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimisti, farmacisti si ingineri in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Potrivit unui comunicat…

- A trecut mai bine de un an de zile de cand a fost redeschis Centrul de Sanatate Multifuncțional de la Parscov, și nici pana la aceasta data nu s-a reușit angajarea unui specialist ORL și a unui medic pediatru de la cabinetele de specialitate ale acestei unitați medicale. Conducerea Spitalului Județean…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a anunțat ca in urmatoarea perioada Armata Romana va face angajari. Demnitarul susține ca, pentru anul 2019, sunt bugetate peste 3.500 de posturi in Armata Romana. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Armata Romana face angajari. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii, Gabriel Leș. E vorba de mii de locuri de munca. "Recrutarea rezerviștilor voluntari ramane o prioritate pentru MApN. Pentru 2019,...

- "Nu as vrea sa ajung la discursul domnului presedinte de astazi, care din nou demonstreaza ca nu intelege aproape nimic. Vreau sa va spun ca alianta de guvernare PSD - ALDE si-a asumat foarte serios cei 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, procentul este in intregime pentru tot ce inseamna Ministerul…

- Vineri, 29 martie, in prezenta secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului din Ministerul Apararii Nationale, Mihai Dan Chirica si a sefului Directiei Medicale, colonel medic dr. Dragos Marian Popescu, a avut loc ceremonia prilejuita de implinirea a 98 de ani…