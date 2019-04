Peste 100 de pesticide poluează cursurile de apă din Europa (studiu) In raurile si canalele din Europa se regasesc peste 100 de pesticide, printre acestea numarandu-se 24 de substante care sunt in prezent interzise, conform unui studiu citat luni de Press Association.



Oamenii de stiinta au analizat esantioane prelevate din 29 de cursuri de apa din zece tari europene.



In fiecare rau si canal din care au fost prelevate mostre au fost descoperite mai multe pesticide. In plus, studiul a identificat prezenta a douazeci si unu de medicamente de uz veterinar.



Treisprezece cursuri de apa contineau cel putin o substanta chimica in concentratii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul unor tipuri de canabis cu niveluri ridicate de tetrahidrocanabinol (THC) creste in mod semnificativ riscul de aparitie a tulburarilor mintale grave, conform unui studiu international citat marti de Press Association. Utilizarea zilnica a canabisului tripleaza riscul de a dezvolta…

- Un nou referendum pe tema Brexit-ului ar provoca furia britanicilor, a declarat sambata fostul sef al diplomatiei britanice, Boris Johnson, sustinator fervent al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, care i-a atacat totodata pe ''nenorocitii'' care conduc Europa, informeaza AFP.…

- Brasovenii au iesit din nou in strada pentru a trage un semnal de alarma impotriva coruptiei. Acestia s-au adunat cu pancarde si vuvuzele in fata sediului Prefecturii Brașov, unde si-au exprimat nemultumirea fata de Guvern. Aproximativ 100 de brașoveni au ieșit in strada pentru a-si arata sustinerea…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, prezinta in cadrul unei conferinte de presa noul raport trimestrial asupra inflatiei. Joi, Isarescu a afirmat ca "noul scenariu al prognozei BNR reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei pe parcursul urmatoarelor trei trimestre,…

- A fost un model cunoscut in intreaga lume. La doar 20 de ani a aparut pe coperta revistei Vogue, iar in apogeul carierei sale caștiga un milion de dolari pe luna. Acum, insa, Nastasia Urbano locuiește pe strazi. Fostul model in varsta de 57 de ani a ajuns o persoana fara adapost de pe strazile din Barcelona,…

- Mai mult de doua treimi dintre britanici (69%) sunt de parere ca in societate au crescut furia si intoleranta in urma referendumului din 2016, care a decis iesirea tarii din Uniunea Europeana, iar unul din sase spune ca s-a certat cu familia si prieteni din cauza acestui subiect, releva Barometrul Increderii,…

- Cursurile acreditate sunt recunoscute atat in țara cat și in strainatate. Fondatorul Loomience – Academy of Fine Beauty este LUMINIȚA SABAU, care dupa o experiența de peste 15 ani in domeniu și multiple stagii de specializare in strainatate a decis sa construiasca in Oradea un institut…

- Pentru a evalua relatia dintre bacteria din nas sau gat si sensibilitatea la virusul gripal, cercetatorii au utilizat date prelevate in cadrul unui studiu longitudinal privind transmiterea gripei in cadrul gospodariilor din Nicaragua, efectuat in perioada 2012 - 2014. 717 persoane din 144…