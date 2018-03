Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane au murit in regiunea siriana Ghuta de Est in ultimele 48 de ore, din cauza raidurilor aeriene si a bombardamentelor, a informat, joi, purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Cutremurul a distrus retelele de comunicatii si de transport din provinciile izolate Southern Highlands, Hela, Enga si Western, la circa 560 de kilometri nord-vest de capitala Port Moresby.In timp ce autoritatile din aceasta tara responsabile pentru gestionarea dezastrelor au plasat bilantul…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Un prim bilant comunicat marti de presa locala indica peste 30 de morti in urma puternicului seism cu magnitudinea 7,5 care a zguduit centrul Papua Noua Guinee in noaptea de duminica spre luni. Echipele de interventie incearca sa ajunga in zona montana afectata, informeaza AFP. Desi comunicatiile telefonice…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Autoritatile din Papua Noua Guinee au trimis luni soldati si salvatori in zonele afectate de un puternic seism cu magnitudinea 7,5, produs in timpul noptii in zona muntoasa din centrul tarii, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile, care au avertizat in legatura cu posibile alunecari…

- Autoritatile din Papua Noua Guinee au trimis luni soldati si salvatori in zonele afectate de un puternic seism cu magnitudinea 7,5, produs in timpul noptii in zona muntoasa din centrul tarii, informeaza AFP. Autoritatile, care au avertizat in legatura cu posibile alunecari de teren si…

- Un cutremur puternic a zguduit astazi Papua Noua Guinee. Seismul s a produs la o adancime de 10 km si a avut o magnitudine de 7.4.Cutremurul a avut loc la coordonatele 6.07 S, 142.72 E.Distantele de la epicentrul cutremurului la cele mai apropiate orase 617 km NV de Port Moresby, Papua Noua Guinee,…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Cel putin 17 persoane au fost omorate in Mozambique, dupa ce un munte de deseuri s-a prabusit peste casele lor, in Maputo, capitala tarii, scrie BBC. Mai multi rezidenti au fost raniti...

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018.

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand astfel la 29. Cele doua persoane care au murit sufereau si de alte afectiuni asociate si nu erau vaccinate antigripal.

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca accidentul s-a produs la iesire din municipiul Sighisoara spre Brasov, intre localitatile Vanatori si Mureni, fiind vorba de o ciocnire intre un TIR si un autoturism. Potrivit…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma incendiilor care au avut loc în weekendul trecut, comunica MOLDPRES. Solicitata de agentie, Liliana Pușcașu, ofiter de presa în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), a precizat ca primul caz, în…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Doua persoane au murit si alte sase au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au avut loc pe traseele tarii în ultimele 24 de ore, informeaza MOLDPRES. Solicitat de agenție, ofiterul de presa al Inspectoratului National de Patrulare, Natalia Golovco, a specificat ca…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Șoferul beat are doar 16 ani. El a lovit cu o camioneta, in localitatea Tureac, Bistrița Nasaud, un grup de persoane din care facea parte și tanara decedata la spital. Barbatul și-a continuat drumul inca aproximativ 5 km. A ranit 3 fetițe și o adolescenta in doua coliziuni.

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei Rusiei. Politia investigheaza doua posibile cauze ale accidentului. Potrivit unei surse citate de RIA Novosti, este posibil ca franele vehiculului sa fi cedat sau ca accidentul sa fi survenit dupa…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o prapastie.

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN1 Alesd – Oradea, in localitatea Lugasu de Jos, fiind implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane si-au pierdut viata. De asemenea, sase persoane, intre care trei…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- In dimineata de luni, 18 decembrie, salvatorii au fost alertati pentru a interveni la descarcerarea mai multor persoane prinse intre fiarele unui microbuz, implicat intr-un accident de circulatie in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hancesti.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile pe DN 17, in judetul Suceava, si s-a oprit intr-o gradina. Accidentul s-a produs in localitatea Prisaca Dornei intr-o curba unde frecvent se produc evenimente rutiere. Doua femei au fost ranite,…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Doi civili și un kamikaze au murit, luni, într-un atentat sinucigaș produs într-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante.

- Autoritatile americane au confirmat decesul unei persoane in urma incendiilor de vegetatie care au afectat zone insemnate din statul California, inclusiv unele aflate in vecinatatea orasului Los Angeles, informeaza agentia de stiri Dpa.