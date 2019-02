Stiri pe aceeasi tema

- Quadriga, cea mai mare firma de tranzancții de criptomonede din Canada, nu mai poate accesa fonduri in valoare de 190 de milioane de dolari, bani pe care ii datoreaza utilizatorilor. Motivul: fondatorul companiei, Gerald Cotten, a murit, iar el era singurul care știa parola pentru a accesa banii. Din…

- Datele au aparut intr-un ghid de bune practic al aplicatiei, ghid care a fost publicat miercuri de Facebook, proprietarul WhatsApp. Ghidul a fost publicat in India, cea mai mare piata pentru WhatsApp, unde aceasta are peste 200 de milioane de utilizatori. Guvernul din India a acuzat ca, prin intermediul…

- Peste zece milioane de persoane s-au scaldat pana acum in apele fluviului Gange, in cadrul celui mai mare festival religios din lume, Kumbh Mela, unde sunt cinstite zeitatile hinduismului. Sute de pelerini au intrat in zorii zilei in apele reci ale fluviului sacru.

- Samsung va renunta la una dintre cele doua fabrici pe care le detine in China, in incercarea de a optimiza mai bine resursele de productie la nivel global. Aceasta veste vine imediat dupa ce zovnurile spuneau ca si Apple ia in considerare mutarea productiei de smartphone-uri in alte tari, insa motivele…

- Autoritatile indiene au majorat de cinci ori pretul biletului de intrare la Taj Mahal pentru vizitatorii locali in scopul limitarii numarului de turisti si pentru a reduce deteriorarea celui mai vizitat monument din India, potrivit AFP preluata de Agerpres. Un bilet ''tur complet'' al Taj Mahalului,…

- Priyanka Chopra, tanara actrița din India care s-a casatorit cu Nick Jonas, a avut parte la nunta de o rochie cu o trena care masura 22 de metri. Rochia lui Priyanka a fost conceputa de firma Ralph Lauren, scrie libertatea.ro.